故宮年輕5000歲

故宮小編團隊讓故宮變年輕了。 （張鎧乙攝）

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中國時報
／專訪

如今最懂得上班族小老百姓心聲的，儼然是《清明上河圖》裡的小人物，讓數百年前畫家筆下的市井小民成為今日普羅大眾的代言人，背後的推手則是「故宮精品」小編、故宮委外經營的時藝多媒體行銷團隊，就是這群年輕人「讓故宮一下年輕了5000歲！」

幫老文物說故事

今年7月推出的「清明上河圖之小人物內心戲」，上架24小時內就賣出1萬套；8月推出的「仙女媽媽宮中日記」也已銷售破4000套。資深小編Sophia直言，貼圖是在網友長期「敲碗」之下順勢推出，儘管如此仍內部、外部做了不少市調，並幾經改版「在實用與創意間」不斷磨合後才推出。

自言是「故宮素人」，生物科系背景的Sophia不諱言過去對藝術、中華文化、歷史都很陌生，而今能夠從大量的故宮典藏文物中，找到現代人能產生共鳴的創意。

帶領小編團隊的國立故宮博物院附設博物館商店總經理楊傳芬指出：「長期浸淫在故宮這樣的環境中接觸文物，絕對是小編們成長的關鍵。」從全然不熟悉到自己也喜愛上文物，也讓小編們更能夠掌握「情感行銷」，如Sophia所言：「我就是很想幫文物書畫說有溫度的故事。」

小人物創意有哏

楊傳芬指出，小編團隊最大的挑戰在於，文創本不是生活中的必須品，故宮精品小編也不能僅只於追求商品銷售數字，而是更看重對故宮品牌形象的年輕轉化。「LINE貼圖的成功，可以說是過去3年累積的成果。」

她也相信，今日故宮品牌形象的建立，為的是明天的消費者。而故宮精品小編在「盛名」之下，如何持續發揮創意是接下來的課題，但楊傳芬頗具信心地指出：「小編對文物了解愈深，很多哏就自然而然出得來。」

(中國時報)

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