國寶再現 看王羲之就夠本

2018年10月04日 04:11 中國時報 李怡芸／台北報導

只要冠上「國寶」之名，就大有身價不凡之意，不論是國人或是觀光客，到訪故宮往往是衝著最精品的「國寶」而來，國立故宮博物院院長陳其南表示，故宮珍藏有世上最頂級的東方藝術品，在現行《文化資產保存法》定義下，經指定公告的國寶及重要古物已達全國的40%。

台北故宮此次展品中，最受矚目的便是暌違7年才再度展出的王羲之〈平安何如奉橘三帖〉，研究員方令光指出，由於王羲之原件已不復見，此帖為「雙鉤廓填本」，過去因為知名的書畫鑑定家徐邦達為文指出有筆順鉤錯的情況，大家印象中認為它品質不夠好，但細看此件本幅後南朝人的鑑帖押署，才小指甲片大小的字也雙鉤出每個字不同的橫畫入筆，「可見是很負責的鉤摹，筆順錯可能是受到原帖已有殘破的影響，但此件的等級應和〈喪亂帖〉一樣是最高級的。」

台北故宮與文化部為推介古物分級制度，今年以《國寶再現─書畫菁華特展》，共展出包括東晉王羲之、唐閻立本等名家之作26件，文化部次長蕭宗煌指出，其中便有13幅限展書畫，每幅書畫每次只能展出42天，一次可見如此多的限展文物很不容易。第一期展品將於11月14日當晚更換，接續登場的則有唐徐浩〈朱巨川告身〉卷、宋易元吉〈猴貓圖〉等。

陳其南則強調，希望國人重新認知「國寶」的定義，認識故宮的審美世界，期許「故宮成為台灣人心中擁有的寶庫」。

(中國時報)