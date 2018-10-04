國寶再現 看王羲之就夠本

「國寶再現─書畫菁華特展」3日舉行開幕記者會，文化部文化資產局局長施國隆（左起）、文化部政務次長蕭宗煌、國立故宮博物院院長陳其南、策展人劉芳如、鄭淑方與方令光一同出席。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
李怡芸／台北報導

只要冠上「國寶」之名，就大有身價不凡之意，不論是國人或是觀光客，到訪故宮往往是衝著最精品的「國寶」而來，國立故宮博物院院長陳其南表示，故宮珍藏有世上最頂級的東方藝術品，在現行《文化資產保存法》定義下，經指定公告的國寶及重要古物已達全國的40%。

台北故宮此次展品中，最受矚目的便是暌違7年才再度展出的王羲之〈平安何如奉橘三帖〉，研究員方令光指出，由於王羲之原件已不復見，此帖為「雙鉤廓填本」，過去因為知名的書畫鑑定家徐邦達為文指出有筆順鉤錯的情況，大家印象中認為它品質不夠好，但細看此件本幅後南朝人的鑑帖押署，才小指甲片大小的字也雙鉤出每個字不同的橫畫入筆，「可見是很負責的鉤摹，筆順錯可能是受到原帖已有殘破的影響，但此件的等級應和〈喪亂帖〉一樣是最高級的。」

台北故宮與文化部為推介古物分級制度，今年以《國寶再現─書畫菁華特展》，共展出包括東晉王羲之、唐閻立本等名家之作26件，文化部次長蕭宗煌指出，其中便有13幅限展書畫，每幅書畫每次只能展出42天，一次可見如此多的限展文物很不容易。第一期展品將於11月14日當晚更換，接續登場的則有唐徐浩〈朱巨川告身〉卷、宋易元吉〈猴貓圖〉等。

陳其南則強調，希望國人重新認知「國寶」的定義，認識故宮的審美世界，期許「故宮成為台灣人心中擁有的寶庫」。

(中國時報)

故宮年輕5000歲 汝窯璽印 流行零時差

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。