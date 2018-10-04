中臺灣農博會 稻田彩繪搬到會場

2018年10月04日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

「2018中臺灣農業博覽會」9月22日已在苗栗縣立體育場盛大開幕，主辦單位包括苗栗、臺中、彰化及南投4縣市各設特色場館展出，另有「農業成果展示館」、「農村繽紛館」、「農業機械展示館」總計7大場館，展出各縣市農業現況並呈現臺灣農業已邁向現代化、科技化，歡迎民眾即日起到本月14日暢遊各場館拿好康。

苗栗館門口就能看到人氣最旺的吉祥物「貓裏喵」迎賓，一進門又是超可愛的貓裏喵稻田彩繪，從農田原汁原味搬到會場，馬上成為FB、IG打卡熱點；繼續往右走，呈現多元農村發展的「市集百大青農區」與「金牌農村區」，再往前就是「林務精油區」，打卡熱門景點則是「泰安竹林祕境」、十大休閒農業的「田野饗宴區」和「蒲瓜燈區」等。

許多遊客懷念的舊山線風景，今年則有「重出江湖」的勝興車站Rail Bike鐵路自行車模型，古色古香的客家大院也是另一焦點。民眾來逛苗栗館，好玩又好拍，完成指定動作可獲限量貓裏喵小手扇，還有機會抽中200元等值的推廣券。

臺中市今年規畫不同主題展區，以實境方式讓民眾體驗農業文化、欣賞臺中市農村美麗景色，讓遊客有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴。館內設有花博主題區，一進門就體驗被繽紛多彩花卉擁抱的感覺，聆聽花開的聲音。

南投館以在地代表性「農業＋文創＋觀光」為展場主題，結合13鄉鎮、規畫空間林務生態等5區主題展示，另以南投獲得2018至2019臺灣農漁會百大精品伴手禮為副主題展示區。

「彰化優鮮館」以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現不同時節農村景觀。展區布置介紹縣政府在農業發展策略上的文化創意，結合高科技農業技術促進農業升級，火龍果與柚子組成的變形金剛，就是一大農業創意，也相當吸睛。

博覽會期間，苗栗縣政府與養雞協會合作推出「限量免費雞湯試喝活動」，平日有學校社團表演，周休二日則由各縣市在舞台使出渾身解數展現自己特色。

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(中國時報)