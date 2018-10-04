張學友不輕言退怕反悔

2018年10月04日 01:25 中國時報 蔡琛儀 （香港傳真） 報導（香港傳真）

張學友（右）獲得環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝贈送一件長袍，上面繡有演唱會名字。

張學友「學友‧經典」世界巡迴演唱會自2016年10月從香港起跑，他3日在香港洲際酒店邀集海內外媒體盛大宣布，巡演將於明年1月在香港畫下句點，他將在紅館連唱15場且不加場；同時1月4至6日，他將到高雄巨蛋演出，總場數將超過220場，再次刷新世界紀錄，粗估他兩年多來，整趟巡演共吸金超過百億元。

張學友將巡演倒數第二站留給台灣，足見對台灣歌迷的重視，他暌違6年再到高雄開唱，昨高雄場的服裝會和台北場完全不同，他3年前曾和江蕙（二姊）合唱台語歌〈家後〉，他昨打趣說幾乎都忘光了，不過明年到高雄會試著獨唱兩句接地氣。

哽咽謝工作人員

他昨一度哽咽，感性表示巡演兩年多來歷經不少工作人員生老病死，一直以來都非常想謝謝他們，「真的可以公開謝謝的機會也不多了，很想讓他們知道，我是非常感謝的！」

他也表示巡演期間，對家人最是虧欠，每次回家總是來去匆匆，因此演唱會結束後就要好好陪伴家人，走遍世界各地的他，暫不考慮帶家人去旅遊，最想在家看電視劇放鬆。他也透露女兒們一直很想跟著他到處跑，但礙於要上學作罷，明年香港演唱會則有望放學後就來欣賞，「她們還得趕回家睡覺，可能比我還累！」

張學友熱愛唱歌，被問到二姊和費玉清陸續宣布封麥，他則強調自己會在體力許可下，能表演多久就表演多久，不輕言退出歌壇，「我很清楚我就是喜歡唱歌，我真的累了我也不會說，因為我無法保證會不會反悔。」

張學友高雄演唱會門票將在14日下午1點開賣，購票洽拓元售票。

(中國時報)