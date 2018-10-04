張學友不輕言退怕反悔

張學友明年1月將唱進高雄，隨後在香港連唱15場，為「經典」巡演畫下句點。

友善列印
中國時報
報導（香港傳真）
張學友（右）獲得環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝贈送一件長袍，上面繡有演唱會名字。

張學友「學友‧經典」世界巡迴演唱會自2016年10月從香港起跑，他3日在香港洲際酒店邀集海內外媒體盛大宣布，巡演將於明年1月在香港畫下句點，他將在紅館連唱15場且不加場；同時1月4至6日，他將到高雄巨蛋演出，總場數將超過220場，再次刷新世界紀錄，粗估他兩年多來，整趟巡演共吸金超過百億元。

張學友將巡演倒數第二站留給台灣，足見對台灣歌迷的重視，他暌違6年再到高雄開唱，昨高雄場的服裝會和台北場完全不同，他3年前曾和江蕙（二姊）合唱台語歌〈家後〉，他昨打趣說幾乎都忘光了，不過明年到高雄會試著獨唱兩句接地氣。

哽咽謝工作人員

他昨一度哽咽，感性表示巡演兩年多來歷經不少工作人員生老病死，一直以來都非常想謝謝他們，「真的可以公開謝謝的機會也不多了，很想讓他們知道，我是非常感謝的！」

他也表示巡演期間，對家人最是虧欠，每次回家總是來去匆匆，因此演唱會結束後就要好好陪伴家人，走遍世界各地的他，暫不考慮帶家人去旅遊，最想在家看電視劇放鬆。他也透露女兒們一直很想跟著他到處跑，但礙於要上學作罷，明年香港演唱會則有望放學後就來欣賞，「她們還得趕回家睡覺，可能比我還累！」

張學友熱愛唱歌，被問到二姊和費玉清陸續宣布封麥，他則強調自己會在體力許可下，能表演多久就表演多久，不輕言退出歌壇，「我很清楚我就是喜歡唱歌，我真的累了我也不會說，因為我無法保證會不會反悔。」

張學友高雄演唱會門票將在14日下午1點開賣，購票洽拓元售票。

(中國時報)

崔永元點火爆料 曾受死亡威脅 逃犯剋星5個月誘28人落網

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。