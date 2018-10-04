聞李行示愛妻子 楊貴媚秒爆淚

2018年10月04日 01:25 中國時報 徐桐炘 報導

台北市立國樂團舉行的「行影如歌－李行導演電影音樂會」於上周末舉行，李行首日除了感謝歌手和樂團，其餘時間都在表達對妻子的感謝，尤其太太日前才中風跌倒送進醫院，幸好痊癒後還能現身音樂會，李行直接叫出太太的名字，並說：「我要跟你白頭到老！」更喊話：「要幫助我把未完成的電影工作完成，一起當電影的志工！」

楊貴媚聽完瞬間爆淚，她表示多年來大家都稱李妻為「李媽媽」，沒想過導演會當眾喊出名字示愛。她也提到，李行在第二天音樂會把所有與會演員、導演叫上台，朱延平一走上台，後方許多幕後人員都看著他的背影流淚，還有不少人想去攙扶，朱笑說：「我還沒這麼老。」久未公開露面的彭雪芬現身力挺，也被李行點名上台，彭上台後抱著李行狂哭，用行動展現對恩師的感謝。

忍飢為華服

楊貴媚多年未開金嗓，為李行登台演唱〈又見春天〉、〈綠島小夜曲〉，表現出專業水準，朱延平虧她：「怎麼唱的比演的還好？」她表示很久沒這麼緊張，不但為穿上貼身禮服餓了好幾天，更花不少時間練唱，雖然帶自己入行的台灣資深金曲創作人黃敏和師母都過世，念舊的她請黃敏的兒子黃建銘指導，連續兩天自掏腰包買票請對方入場，她笑說：「老師在場我比較安心，會記得老師怎麼教的！」

(中國時報)