城城拍爆破戲靠發哥壯膽

郭富城來台宣傳電影，在台上跟粉絲互動玩遊戲。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導
周潤發面對爆破槍戰戲處變不驚。

天王郭富城（城城）3日晚間現身台北，他帶著新作《無雙》，與導演莊文強一起替電影造勢。他在片中飾演擅長仿造偽畫的畫家「李問」，在周潤發的利誘下加入偽鈔集團。被問現在花錢時會不會常疑心是偽鈔？莊文強替他答：「也還好吧，他不會，怕的是沒時間用！」

令城城比較害怕的是拍片時一場在泰國的爆破戲，他與周潤發、高捷有激烈搏鬥，他記得那時心裡感到很驚悚，因為要背對爆破，又不知道炸彈有多大威力，很怕粉身碎骨，「不過看到發哥（周潤發）站在更前面，發哥都不害怕我們怕什麼！」他與高捷三度合作，他邊拍戲邊偷偷觀察高捷的表演，他讚：「跟以前還是有不一樣，（高捷）能把跟導演討論好的方向不多不少地演出來。」

他記得接演此片的時機巧妙，兩年多前他還在拍《踏血尋梅》，在一場晚宴上遇到莊文強，不久他就收到《無雙》劇本，看了以後發現角色相當複雜，正是他那陣子積極尋求的，「那段時間剛好我一直對自己說，再上進一點、再努力一點，機會就來了！」

他上次來台是2016年《寒戰II》上映，可惜當時颱風攪局宣傳停擺。

不劇透只暗示

1年多沒公開在台露面的他昨天顯得心情頗佳，跟粉絲在台上玩「拼假鈔」遊戲。不過談到劇情相當謹慎，不敢劇透，只暗示：「我是發哥，發哥就是我！」電影10月5日在台上映。

(中國時報)

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