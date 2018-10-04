Mr.Children台演唱會11月開搶

2018年10月04日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

明年2月2日將在台北小巨蛋開唱的日本國民天團「Mr.Children」，昨帶給台灣樂迷兩大好消息，一是主辦單位正式公告售票日期為11月24日（六），二是即日起在主要線上音樂頻道都可以聽到Mr.Children樂曲。

演唱會定名為「Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸」，與昨在日本推出、暌違3年4個月的全新原創專輯相呼應。台灣也成為除日本外首個Mr.Children樂曲上架地區，一口氣將歷年百萬金曲、暢銷專輯通通上架，讓樂迷在演唱會前能好好地從頭複習。

作品富含正能量

昨也公開3支新曲MV，邀集眾多日本新生代演員演出，其中包括了因日劇《大叔的愛》在台爆紅的林遣都，〈Your Song（Original Story）〉MV中他經過地下道，無意間看到路邊演唱的樂團，即是Mr.Children本人！而這也是Mr.Children團員暌違4年在MV中露臉，帶給樂迷驚喜。

Mr.Children作品富含正能量，如〈GIFT〉一曲是NHK電視台2008年北京奧運報導節目主題曲，主唱兼作詞者的櫻井和壽當時說：「這曲不只為了奧運選手，也為了所有在生命中賽跑的每一個人，就算沒得獎，一定也會有更具價值的光芒在其中。」演唱會門票將於11月24日正午12點整在拓元售票系統全面啟售。

(中國時報)