費玉清感恩歌迷 再開2場

費玉清2019年巡迴演唱會共5萬張票昨完售。

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中國時報
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費玉清（小哥）日前宣布將在2019巡迴演唱會結束後，就全面退出演藝圈，門票3日開賣，吸引逾8萬民眾同時湧入售票系統搶票，北、高巨蛋一共5萬張票，17分鐘內售罄，票房粗估約1.9億元台幣，仍有大批粉絲在網路上哀號搶不到票，對此，主辦單位寬宏藝術昨宣布加開高雄5月12日、台北5月17日各一場，將於10月11日中午12點開賣。

對於演唱會5萬張門票，一釋出就供不應求，小哥表示：「銘感五內，深深感謝觀眾朋友們的厚愛與支持。」在歌唱歲月中與觀眾相聚的每個時刻，他都會銘記於心，並提到這麼多朋友們支持他，一定會全力以赴，唱好歌和把歌唱好，是他報答觀眾朋友們的最好方式。

籲粉絲勿買黃牛票

不過昨演唱會門票一售罄，黃牛再度看上此商機，已在網路上抬價兜售門票，800元的門票賣到3600元、6800元的門票賣到1萬多元，費玉清經紀人奚宜表示：「黃牛這樣做讓我們很心痛，尤其是想購買較便宜票的觀眾，我們希望所有人都來看，外界不要哄抬售價，呼籲大家別買黃牛票。」

在家小跑步練體力

至於今年63歲的小哥是否已開始為演唱會鍛鍊體能？奚宜說：「他本來就會每天在家裡原地小跑步、仰臥起坐。」多年來都這樣維持好體力。

(中國時報)

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