白冰冰曝與費玉清有愛的結晶

白冰冰（中）昨在記者會中穿著印有Q版白冰冰的T恤，和「台一線」東諺（左）與阿文宣傳新專輯。（羅永銘攝）

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中國時報
報導林彥君

白冰冰發行新專輯《甘甜女人心》，與阿文和東諺組成的男團「台一線」3日舉行發片記者會，白冰冰在記者會中突然哽咽，回想日前到俄羅斯旅遊，獨自走在貝加爾湖湖邊時，腦海竟浮現想不開的念頭，「失意的人、孤單的人，還是不要到湖邊，它好像在召喚我，我一個人活在這裡幹啥？」

白冰冰感嘆，女兒和父母相繼離世，費玉清（小哥）曾撿一隻流浪母狗陪伴她，就連高齡17歲的狗也往生；有次狗失蹤，她和小哥還一起把狗找回來，後來狗懷孕生了10隻小狗，她留下2隻，其他送人，「那是我跟費玉清愛的結晶」。當時發現狗懷孕時，她很緊張地打電話告訴小哥，沒想到小哥幽默回應：「你打給我什麼意思？又不是我下得種，要我負責嗎？」

小哥助她度過喪女痛

女兒過世後她心情低落，小哥曾有2個月趁半夜12點到清晨6點，到她家講笑話逗她笑，「還好當時沒有狗仔，否則會以為我們在做什麼」，對於小哥明年將退休，她捨不得地對小哥喊話：「退休之後要常到家裡來，一樣半夜來，我不會對你怎樣的！」

白冰冰自掏腰包砸破百萬投資台一線出單曲〈我的歐兜賣〉，她自己的專輯是本土製作，歌曲〈來去花蓮〉MV由她自導自演，僅花費10萬，她自信地說：「我的花費是台一線的十分之一，你們看看，有比較差嗎？」

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(中國時報)

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