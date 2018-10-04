嚴藝文扛視后光環 「從天堂掉地獄」

2018年10月04日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

嚴藝文在《我綿一家人》中一場太平間認屍的戲，沒有哭得撕心裂肺卻讓觀眾跟著心碎。

嚴藝文今年以大愛劇場《我綿一家人》6度入圍金鐘獎，3年前獲迷你劇集視后的她，對於再度角逐金鐘視后極其平常心，也不看好自己，自認應該不會上台，「關於得獎的三溫暖我洗過了，最想要拿獎的心態經歷過了，上過台領獎，也走過了拿獎後的失能痛苦狀態。」她透露，3年前揹上「視后」光環後，讓她「從天堂掉到地獄」！

嚴藝文說，拿獎後的她，其實壓力很大，每天睡覺磨牙聲音大到會把自己嚇醒，她擔心自己只剩這一招半式，怕「老狗變不出新把戲」，也總覺得別人對她期望很高，被稱讚時不知道該開心還是變成包袱，「我聽過最好笑的，就是有網友說，金鐘獎的嚴藝文應該是金曲獎裡的江蕙，我在心裡大喊『哪有！最好是啦』」

拍電影不敢看初剪

得獎後的痛苦，在與鮑起靜一起演電影《生生》時達到最高峰。嚴藝文一直自信不夠，而對手又演得太輕鬆，她每天問自己：「為什麼人家演戲可以這麼開心？又演得好得不得了？而我的心裡是多麼痛苦啊！」那時的她幾乎每天回家哭，非常沒有自信，「怕我拿獎是名不副實，我配不上那個獎」。演完《生生》後，她不敢看初剪，直到金穗獎時，才敢進電影院看，看完終於鬆了一口氣，發現自己沒有想像中那麼糟，「病有因此好了一點啦！」

著手寫《影后》劇本

這兩年她不再拘泥當演員了，於是著手寫一個得獎後的女演員故事，為了這個《影后》劇本，她用親訪、email等方式訪問很多拿過獎的女演員，結果她發覺所有女演員都是非常脆弱的，當被問到接新戲的心情，每個人的回答都是：「害怕！」她說：「演員真是很詭異的物種，就算害怕，也都不被看出來，拍攝現場還要談笑風生，殊不知那都是保護色。總不能讓投資者、導演知道你擔心自己是否能演好。」

演素人是最大挑戰

她拍《我綿》僅短短一個月，但因為要趕殺青，她每天戲都排很滿，工作團隊和導演給她很大創作空間，「我是那個負責開車、發球的人，只要我今天踩得很順，整個劇組就能提早收工，所以大家總會來問我今天可以幾點收工。」她坦言這部戲真的哭戲太多了，幾乎每天哭，哭得她好累，有時一早去到片場，剛吃完三明治就要開始哭。

但戲中各種哭戲都沒難倒她，嚴藝文透露，這部戲對她最大的挑戰，竟是「演素人」！當時導演設計用新聞報導方式報導劇情中的川震，要她和幾位操著大陸口音的素人一起接受電視新聞訪問。她個性不服輸，回家自己寫台詞、反覆練習，非得要練到開口就像「素人」般自然。

(中國時報)