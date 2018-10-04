蔡振南怕揭獎 被Cue大特寫

王琄（左四起）、蔡振南再度攜手進行《菲林的映画光年》巡演。

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中國時報
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奪獎無數的蔡振南（南哥）、王琄今年再度雙雙入圍金鐘獎，最近兩人又攜手參與「兩廳院藝術出走」《菲林的映画光年》演出，不過即便是影帝、影后，下鄉到戶外巡迴演出仍得歷經人氣考驗，王琄笑說，她去年每場演出前都會拿麥克風廣播「Call客」，南哥則說他們的演出都場場爆滿，周邊還須交通管制。

蔡振南去年奪下首座金鐘獎後，完成金馬、金曲、金鐘「金滿貫」記錄，今年他又以《花甲男孩轉大人》入圍男配角，過去他都婉拒出席典禮，今年因擔任頒獎人，所以一定得出席；南哥透露壓力還是很大，「揭獎當場那個氛圍，會讓人覺得尷尬、害怕，尤其是最後被Cue大特寫時」。

蔡振南難忘冰棒

已拿過3座金鐘的王琄今年再以《阿青，回家了》入圍，她會和是元介一起出席，抱著好玩的心情參加金鐘派對。今年不少年輕演員入圍，她很懂評審在想什麼，這些年輕人被點「金」後，對日後的演員之路會有不一樣的心態，多了榮譽感與使命感，「評審如此愛護你，讓你入圍了，代表你們已經進到好演員的路上，應該要好好珍惜才華，更自尊自重。」

今年兩位戲精再度參與《菲林的映画光年》加演，其中一個演出場地是花蓮光復糖廠，南哥多年前和王琄拍攝《比賽開始》時曾在該地住了7、8個月，兩人都很期待舊地重遊，他最難忘的除了好吃的冰棒，還有當地「黑金剛」、「黑寡婦」等可怕蚊子。

(中國時報)

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