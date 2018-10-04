大考前被分手 炎亞綸哭到全身抖

炎亞綸初戀被分手心痛欲絕，至今仍印象深刻。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
炎亞綸推出新EP《親愛的怪物》。（粘耿豪攝）

炎亞綸推出新EP《親愛的怪物》，新歌〈聰明傻瓜〉談到身旁的朋友不管多聰明，談戀愛時都會變得不理性，他說：「我不算理性，碰到喜歡的對象也是會盲目。」他表示國中時的初戀，至今印象深刻，「原來心動、被一個人牽著呼吸，整天在想對方是真的。」不過當時因他住在台北市區、另一半住在紅樹林，兩人交往2年僅見3次面，他笑說：「那時候買車票就是一半的零用錢。」

炎亞綸憶起最後對方向他提出分手，「在考基測的前一天打給我，跟我說『我們結束吧』!」讓他非常痛苦，每天淚如雨下，哭到全身顫抖，失戀的症狀「好像身體被吸走什麼東西，心裡缺一塊，酸酸空空的感覺」，母親看到他傷心欲絕也對他說：「從來沒看過你這樣哭。」

感謝媽媽默默關心

而他習慣在洗澡時唱歌，失戀期間每天都唱很多悲歌，母親無意間聽到後說：「第一次覺得你唱歌這麼感動。」讓他很意外，原來自己情緒這麼低落，更能唱出真實的情感，並感謝媽媽在旁默默的關心。

炎亞綸2005年以唱跳團體「飛輪海」出道，他跟S.H.E同屬於華研國際音樂，他在華研已12年，被問及S.H.E各自成立公司出走華研，他表示「第一次看到報導，肯定會有Surprise（驚訝），畢竟是她們從出道到現在，她們跟華研同事感情也很好，但不會覺得沒辦法接受，天下無不散的宴席。」

他提到在飛輪海時期，每人都各有想法和自己的光芒，「最後就勇敢說聲『拜』，全天下的團體幾乎都會分開，真的就是祝福。」他相信S.H.E姊妹情誼永不變，「S.H.E的感情是外人都影響不了。」

(中國時報)

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