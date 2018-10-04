TASAKI珍藏自然美景

2018年10月04日 01:26 中國時報 陶福媛 報導

TASAKI Atelier Waterfall系列珍珠櫻花金長耳環，一對128萬元（可買單只）。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Surge系列珍珠櫻花金項鍊，15萬1000元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Waterfall系列南洋黃金珠耳掛式耳環，一對53萬8000元（可買單只）。（TASAKI提供）

TASAKI的各式耳環是一大亮點，珍珠緊貼耳廓的Buoy耳環售價43萬6000元，Aurora珍珠耳夾16萬8000元。（羅永銘攝）

TASAKI Atelier Buoy系列南洋珍珠櫻花金項鍊，144萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Aurora系列南洋珍珠櫻花金項鍊，13萬1000元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Nacreous系列珍珠黃K金戒指，7萬7200元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Aurora系列珍珠櫻花金耳夾，6萬400元。（TASAKI提供）

前美國第一夫人蜜雪兒、女神卡卡的御用設計師Prabal Gurung，自從擔任TASAKI設計總監後，首季作品日前在巴黎亮相，廣受好評，如今他所操刀的首季作品正式登台，由於數量限量，只在台北新光三越信義店A9館獨賣，珍珠融入個性創意和搖滾龐克風格，展現剛柔並濟的時尚風情，令人驚豔。

重現鬼斧神工之美

Prabal Gurung首度為品牌打造的TASAKI Atelier珠寶作品，珠寶如行雲流水般蜿蜒曲折，透過珠寶重現大自然鬼斧神工之美，作品以瀑布（Waterfall）、航標（Buoy）、珠光（Nacreous）、冰河穴（Moulin）、波浪（Surge）、極光（Aurora）為主題，以鑲嵌珠寶的工藝頌讚造物主一手創作的大自然奇蹟。

為了展現當代女子獨立自主的個性美，Prabal Gurung在設計中融入強烈的個人風格，不規則、不對稱的蜿蜒線條，如生機盎然地纏繞在女人的頸間、手腕和指尖，打破傳統珠寶的樣貌。

多變造型充滿趣味

昨日TASAKI在店內邀請模特兒展示一組高訂系列Waterfall系列長耳環，一顆顆晶亮的珍珠幻化成為飛瀑的水滴，從耳骨順著耳垂流洩而下，彷彿將山水美景瞬間定格，化為優雅永恆的珠寶作品，十分唯美浪漫，又不減絢麗奢華。

另一組航標（Buoy）系列耳環，則以大顆珍珠貼在耳廓，搭配極光（Aurora）系列珍珠耳夾，讓女人的耳環有了多變的表情，耳環可掛、可夾、可穿洞，怎麼開心就怎麼戴，充滿了趣味。

(中國時報)