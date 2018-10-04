舒淇俏麗紮辮子 凱特布蘭琪酷帥

2018年10月04日 01:26 中國時報 陳張眾 報導

LV 2019春夏女裝，創意總監Nicolas Ghesquiere從金字塔、機器人組成的大地景觀，透過複雜的多層次皺褶寬袖，呈現於洋裝、外套之上。（LV提供）

珍稀花卉、科技材質共構出像是太空衣的摩登輪廓，打造出游走於80年代與未來世紀的前衛造型。（LV提供）

女星舒淇綁上個性辮子頭，身著品牌2019早春洋裝及過膝皮靴帥氣現身。（LV提供）

蛋形皮革小包和由經典Petites Malles包款拼接成的正方手拿包，均以經典工藝表達出貼近本季潛藏的未來主義。（LV提供）

為巴黎時裝周壓軸的LOUIS VUITTON（簡稱LV）大秀，在羅浮宮中庭搭出的一座壓克力光廊中展開，創意總監Nicolas Ghesquiere於2019春夏女裝系列再展旅行核心，開啟穿越時間的渠道。女星舒淇也綁上個性辮子頭，搭配品牌2019早春洋裝及過膝皮靴帥氣現身，並與另外2位影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）同場競豔。

本季設計師從其自身所好中挖掘靈感，由金字塔、機器人組成的大地景觀，透過複雜的多層次皺褶寬袖，聳立於洋裝、外套之上，饒富運動感的單品，混搭以拉鍊取代鈕扣的俐落正裝，送出游走於80年代與未來世紀的前衛輪廓。頗具藝術感的曼菲斯（Memphis Design）風格圖騰，藉印花與亮片綴飾浮現，珍稀花卉、科技材質則是裁縫冒險的勳章，共構出像是太空衣的摩登裝束。

配件方面，蛋形、飛碟等幾何形狀延伸的皮革小包，貼近骨子裡潛藏的未來主義，而由經典Petites Malles包款拼接成的正方手拿包，和如同縮小版行李袋的包款，亦運用百年傳承工藝為現代旅人打造出新穎的游牧裝備。

(中國時報)