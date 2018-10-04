旱鴨子安心亞 最愛潛水男

專為深潛專家設計的美度表Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米腕表，性能強且高CP值，5萬4800元。（MIDO提供）

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中國時報
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安心亞坦言最愛潛水男，佩戴MIDO潛水表宅男一秒變型男，向她的宅男粉絲喊話。（羅永銘攝）
1.美度表Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米腕表，5萬4800元。（MIDO提供）
2.美度表Ocean Star海洋之星領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）
3.美度表Ocean Star海洋之星領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

「宅男情人」安心亞出席美度表（MIDO）潛水表新品發表會，透露她其實不會游泳、很怕水，但為了拍戲，克服怕水的心理障礙跳海，還在戲中飾演潛水教練，因此很希望男友是個愛潛水的人，佩戴帥氣的MIDO潛水表，就能「宅男一秒變型男」，向她的宅男粉絲心戰喊話。

MIDO潛水表高CP值

安心亞笑說，她與大海很有緣，儘管是不會游泳的「旱鴨子」，竟在《簡單的婚禮》飾演潛水教練，被迫克服怕心的恐懼下海，沒想到竟因此愛上潛水，近幾年在關島、沖繩體驗潛水，享受深潛的樂趣，甚至打算考深潛執照。

「不會游，也可以玩潛水！」安心亞說，她潛水的習慣和喜好和別人不一樣，別人愛追魚群，她則喜歡觀察落單的魚在做些什麼，考上深潛執照後，在海底就不必配合教練和隊友，想看什麼就看什麼。

美度表（MIDO）發表4只海洋之星腕表，兩款Ocean Star Caliber 80海洋之星領航80小時腕表，主打長期動力儲存的優勢，另兩款專為深潛愛好者打造的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米腕表，可達600米防水，售價5萬多元，是競爭品牌同樣性能腕表的一半，CP值很高。

被視為美度表年度祕密武器的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米腕表，通過ISO 6425潛水認證，除了防水達600米外，配備自動排氦功能，按壓式旋轉表圈，兼具抗鹽、抗磁、抗震、抗壓、防腐蝕、抗摩擦和表帶拉力等多元功能。

(中國時報)

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