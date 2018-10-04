小S薄紗露裙內風光 揭MIU MIU女孩私密事

2018年10月04日 01:26 中國時報 陳張眾 報導

小S徐熙娣身穿MIU MIU 2019早春系列薄紗禮服現身秀場，引發海內外媒體爭相搶拍。（MIU MIU提供）

復古方包上，飾有大顆寶石造型鎖釦，表面除經典抓皺皮革外，還有出自M/M（Paris）設計團隊之手的全新logo緹花面料選擇。（CFP）

名媛芭碧迪樂芬妮以一襲低胸洋裝外大衣的造型，出席MIU MIU 2019春夏大秀。（MIU MIU提供）

MIU MIU 2019春夏系列自解構美的定義出發，將50、60年代輪廓與品牌代表性元素融為一氣。（MIU MIU提供）

透視紗裙、迷你短褲搭配襯衫及搶眼蝴蝶結裝飾，完美呈現出衝突卻和諧、俏皮性感並列的強烈視覺感。（MIU MIU提供）

小S徐熙娣「IPSS」國際專業超級巨星稱號，在巴黎時裝周最後一日再度獲得印證，她以《ELLE》雜誌國際中文版風格大使身分出席MIU MIU 2019早春大秀，並選穿一襲薄紗拼接禮服，裙襬下超短熱褲原形畢露，更引發海內外媒體爭相搶拍，讓同場參與的名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevinge）等人也相形失色。

小S如此大膽的性感造型，正如同由Miuccia Prada女士一手打造的MIU MIU女郎一般，俏皮、搞怪卻又不失女人味。2019春夏系列，設計師自解構美的定義中出發，將50、60年代輪廓與品牌代表性元素融為一氣。看似內裡的絲質洋裝，用刻意不收邊的細節強調個性筆觸；透視紗裙、迷你短褲搭配針織上衣、男性西裝剪裁外套，繫上吸睛的布料蝴蝶結、玫瑰花點綴，完美呈現出衝突卻和諧、簡單華麗並列的強烈視覺感。

而配件在本季也搶足了鋒頭，可愛的蝴蝶結造型髮箍、項鍊，在水鑽鑲嵌下閃亮耀眼，復古方包上，飾有大顆寶石造型鎖釦，表面除經典抓皺皮革外，還有出自M/M（Paris）設計團隊之手的全新logo緹花面料選擇，均綻放如系列般結合摩登優雅感的復古情懷。

(中國時報)