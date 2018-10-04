宏佳騰智慧機車 ES 150R登場

2018年10月04日 04:11 中國時報 陳大任 報導

宏佳騰首款智慧機車ES 150R登場，售價8.5萬元。（宏佳騰提供）

宏佳騰歡慶20周年，黃牌重機3D-350R多項升級不加價，維持28.8萬元開放預購。（宏佳騰提供）

宏佳騰年初發表全球第一款整合型智慧儀表「CROXERA」，在車壇引發不小討論；時隔不到1年即導入全新車款ES 150R，全彩動態儀表能在行進中隨車速變動產生顏色變化，騎士亦可透過藍芽連接手機使用五大智慧功能，享受騎乘新體驗。

五大功能包括速限提示、測速照相機警示、Turn-by-turn導航模式、事故偵測與通報系統、來電與行事曆通知，其中Turn-by-turn導航模式是全球機車界首度與知名地圖軟體公司HERE Maps合作的創舉，可在機車行進中依照當前路況提供Turn-by-turn視覺與語音導航、預計抵達時間、剩餘距離等資訊，並支援離線地圖，當車輛發動無時速時，智慧儀表能立即顯示目前機車所在位置，另外，當系統偵測到疑似交通事故發生時，CROXERA也會發送相關訊息，協助守護騎士的生命安全。

整合智慧儀表 全球首款

ES 150R將推出孔雀藍、消光黑、GP紅等3款車色，售價8.5萬元，購車可享月付2500元、36期零利率優惠，現金購車再折5000元，10月底前購車還可享有全車系加碼贈2000元購車金。本周末分別在桃園電競嘉年華（桃園健行科技大學）、台南國際生技綠能展（南紡世貿展館）有實車亮相。

ES 150R採用目前只有高階汽車才有、設計感十足的專利LED魚眼頭燈，照明效果比傳統頭燈有更廣的照明範圍，而且更省電；而與義大利合作設計的4V滾針搖臂噴射引擎，也是此車焦點之一；QC 3.0快充充電座更讓騎士與乘客不用再擔心手機因為連結智慧儀表，導致續航力不足的情況。

偵測交通事故 安全升級

此外，宏佳騰昨舉辦全新升級的3D-350R試乘會，除承襲HTS液壓傾斜系統優點，更重新開發把手外型件，並標配4段可調式拉桿，大幅提升操控性33％、整體制動力提升33％。為了回饋消費者，提供60期零利率優惠。

(中國時報)