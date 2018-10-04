Panasonic吹風機上市 同步日本

2018年10月04日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Panasonic日本製滾筒洗衣機NA-VX88G，預計11月在台上市，價格未定。（Panasonic提供）

Panasonic電子鍋SR-FC188，本月在台上市，9900元。（Panasonic提供）

Panasonic蒸氣烘烤爐NU-SC300B，預計12月在台上市，價格未定。（Panasonic提供）

Panasonic昨（3日）舉行秋季新品發表會，適逢100周年之餘，更推出一系到全新商品，預計本月開始陸續上市。（Panasonic提供）

上半年經過一波全新電視商品以後，Panasonic昨（3日）再舉行秋季新品發表會，此次推出了不少針對女性喜愛的商品，像是更大容量的蒸烤爐、主打方便自動的滾筒洗衣機等，都將是不少消費者期待的商品，還有人氣居高不下的品牌吹風機，終於要與日本同步上市，預計此次將狂銷33萬台，直飆35％的市占率。

全新的Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA9A，再度以桃紅色機身示人，機身上的標示燈也改成環繞設計，方便看到當下使用的模式，另外除了獨家的奈米水離子技術及礦物負離子進化再升級以外，更搭載全新速乾吹嘴及5種美髮潤肌模式，更新增了「Care」功能，針對吹髮尾的時候，溫度不會過熱而傷害頭髮，將與日本同步上市，消費者不用再特地飛到當地搶購。

而台灣潮溼的氣候，省時方便的洗脫烘洗衣機越來越受歡迎，全新的Panasonic日本製滾筒洗衣機NA-VX88G，就加入了創新的洗劑自動投入科技，一次可倒入整瓶的洗劑，不僅可以減少瓶罐收納問題，每次洗衣更會自動偵測並精準加入洗劑及柔軟精，之後還會再自動沖洗管道，保持清潔衛生，加上其Heat Pump溫風除溼式烘乾功能，98分鐘即能一次完成洗脫烘3道程序。

至於熱愛料理的消費者，Panasonic就推出了30L大容量的「蒸氣烘烤爐」，內建30項自動菜單，全新加入了慢蒸、燉湯、低溫蒸氣解凍的功能，2段式的加熱最高可到190度，業界唯一頂部全平面燒烤機能，食物受熱更均勻，蒸烤煎炸烘一機搞定；還有全新Panasonic電子鍋SR-FC188，採7層鑽石釜內鍋，重量也只有832g，對女士來說更輕更好用，而且萬元有找的價格，在電子鍋中可是高CP值的選擇。

(中國時報)