Global Mall周慶4折起 新櫃開張

三創周年慶，JBL品牌週的Smilesound GLA55，原價3萬6000元，61折特價2萬2000元，獨家限量15組。（三創提供）

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中國時報
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Global Mall新北中和店周年慶，PORTER LUXY系列指定款，原價4150元，7折特價2900元，限量30個。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店周年慶，ICU BOSS迷彩墨鏡，原價5200元，17折特價888元。（Global Mall提供）
三創周年慶，ONE amadana 智能料理炊煮器及觸控薄型電磁爐二入組，原價4280元，7折特價3000元，獨家限量20組。（三創提供）

百貨周年慶陸續登場，今年環球購物中心Global Mall大周年慶11日至11月7日在全台7店開跑，除推滿千送百、下殺商品4折起以外，更首度加入了車站店的美食集點及電影優惠200元起優惠，而且全台共有60家，包括新北中和店中就引入了全台獨家的美妝咖啡店MAKE UP FOREVER等新櫃開幕，預計本檔將有8％的成長。

新北中和店24日前推出化妝品及內睡衣消費滿3000送300、全館滿5000送500，還有健康器材及家電滿萬送千，另外刷環球中信聯名卡獨家銀行禮滿5000再送200等優惠，最高回饋達16％，而板橋、南港、林口A9及新左營車站店，全檔期首推出於美食專櫃單筆消費滿250元可兌換1點，滿12點兌換100元優惠，還有全台最多22隻大型戽斗星球成員出沒7店，供拍照打卡再抽周邊禮物。

三創生活園區今年再度加入百貨周年慶戰局，9日至29日期間推出於3至5樓樓層，指定櫃位當日消費累積滿萬送千元抵用券優惠，另外其他樓層指定櫃位消費滿5000元起即送藍牙喇叭等禮物，全館消費滿10萬元起，即送限量3C禮，滿百萬將獲限量1台、價值34萬9000元的SHARP 8K液晶顯示器。

(中國時報)

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