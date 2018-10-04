〈快雪時晴帖〉及其他

2018年10月04日 04:11 中國時報 文／侯吉諒

2018年夏秋之際，大陸連續劇《延禧攻略》引發熱潮，延禧的服裝、美術都讓人驚豔，但隨著劇情的發展，也逐漸暴露出影視節目金玉其外、敗絮其中，只顧劇情誇張、不符史實的譁眾取寵。

既然演的是乾隆的故事，當然少不了把乾隆收藏的書法編入戲中，更何況是王羲之的書法。劇中高貴妃得知皇上已經有〈中秋帖〉、〈伯遠帖〉，獨缺王羲之的〈快雪時晴帖〉，便託她哥哥尋遍蘇州找到〈快雪時晴帖〉獻給皇上，然後乾隆好好地欣賞了一番。

真實歷史中，〈快雪時晴帖〉是早在康熙時代就已經進入宮庭，哪裡還輪得到高貴妃託人去找，而且像〈快雪時晴帖〉這種名品，向來都是在大收藏家手中秘藏的，又豈是「找」得到的？

《延禧攻略》中關於〈快雪時晴帖〉的安排完全荒誕不經，尤其是鏡頭帶到的〈快雪時晴帖〉早就密密麻麻的寫滿了乾隆的字，就算再不熟悉書法的人，也不應該犯這種低級的錯誤。

當然連續劇不是歷史，內容再荒唐也不必深究，不過對於〈快雪時晴帖〉，在真實的歷史中，倒也充滿了錯誤的認知。

王羲之是歷史上最有影響力的書法家，其書法的成就也無人能夠超越，自從唐太宗獨尊王羲之以後，書聖的地位就完全不可動搖，隨著時間的累積，影響也愈來愈深遠廣泛，到了北宋時期，王羲之的書法已經成為人人追逐的目標。

然而因為時代和戰亂的緣故，到了北宋時期王羲之的書法真蹟已經存世極少，一般人也不可能有什麼機會見到真跡。因此引起北宋士人瘋狂追求的，是所謂的「定武蘭亭」，「定武蘭亭序」因北宋時發現于定武（今河北定縣），故名。傳「定武蘭亭」是唐歐陽詢據右軍真跡臨摹上石，歐陽詢是唐太宗欽定負責管理王羲之書法的專家，他臨摹的〈蘭亭序〉當然非同小可，加上刻石流傳，影響甚至比真跡還大。

〈蘭亭〉刻本甚多，「定武蘭亭」渾樸、敦厚，為諸刻之冠，話雖如此，「定武蘭亭」畢竟是石刻本，經過時代、戰亂與各種保存不良的因素，也可以清楚看到被北宋士人視為至寶的「定武蘭亭」，其實只約略保存了王羲之書法的大概面貌，和其他的摹本比較起來，精細實有天壤之別。

但在沒有照相複製技術的年代，學習古人書法的途徑也就只能靠碑拓，所以「定武蘭亭」再經過不斷的轉印翻刻，在北宋就有數百種刻本出現，似乎也是可以理解的。

碑刻拓本如此珍貴，根據真跡臨摹的唐人墨跡本就更珍貴了，尤其是那種傳流有緒、歷代都有著錄記載的名作更是歷代文人、收藏家夢寐以求的神品，哪怕只是有緣看幾眼，都可以成為個人書法經歷中的「不朽之盛事」。

到了元朝之後，王羲之的真跡基本上已經完全不存在了，但仍然有少數摹本墨跡，被記載為王羲之的真跡，其中最有名的，大概就是被乾隆皇帝列為「三希堂」之首的〈快雪時晴帖〉。

乾隆對〈快雪時晴帖〉的喜愛異乎尋常，自丙寅（1746）至太上皇（1796-1799）期間，至少橫跨了五十年，時時品賞、臨摹、題詠，終其一生不斷題跋，一直到老年無法寫細字了，仍然寫詩讓梁詩正繕寫跋文。

故宮前副院長何傳馨先生〈千年流轉，古今珍希—〈快雪時晴帖〉〉一文對〈快雪時晴帖〉的歷史流傳有極為精到考證，在北宋時即有三本〈快雪時晴帖〉的記載，乾隆收藏的這本是其中之一。

〈快雪時晴帖〉一直被當作真蹟研究，但現代光學儀器檢測證明，〈快雪時晴帖〉是「雙鉤填廓」的摹本，而且和其他的摹本比較起來，還是屬於比較差的。

由於古人把〈快雪時晴帖〉當作真蹟，所以歷代將它刻成石碑的、根據碑拓再臨摹的，臨摹再刻碑的，就反而成為大部分評論〈快雪時晴帖〉的真實對象，也就是說，古人的著錄和因為〈快雪時晴帖〉所引發的書法美學的議論，其實大部分都是根據二手（摹本）、三手（根據摹本再臨寫）、四手（根據摹本再臨寫再刻碑），甚至更失真的版本作評論。

但無論如何，〈快雪時晴帖〉的名氣太大，關於它的評論也就慢慢成為一套評論王羲之書法的標準或理論。

這樣的理論通常會牽涉書法審美與書寫技法的兩大問題，例如明代詹景鳳以「圓勁古雅，意致優閒逸裕，味之深不可測」形容〈快雪時晴帖〉的特色。

詹景鳳說的「圓勁古雅」，屬於書寫技法，「意致優閒逸裕」則是審美，「味之深不可測」則是作者主觀的感受。詹景鳳的評論非常優雅、深刻，對王羲之書法的傳播有一定的影響，然而他的看法卻是根據不是真蹟的摹本，也就是說，詹景鳳的評論，並不是真正王羲之的書法。

王羲之的筆法非常的變化多端，絕對不圓勁古雅，詹景鳳是把缺點當優點看了。至於「意致優閒逸裕，味之深不可測」那也是一種主觀的感性推衍，不一定是真的這樣。

把仿冒當真品，把缺點當優點，把錯誤的技術、觀念當作真理，書法史上這種論述其實層出不窮，再加上彼此互相抄襲、因循說法，常常形成一種特別強大的理論，甚至成為一種書法學習上的指導法則。

清朝中葉以後非常流行的包世臣《藝舟雙楫》和康有為《廣藝舟雙楫》，就處處充滿這種偏見非常明顯，而語氣卻特別肯定的論述，以致於許多錯誤的書法觀念影響至今，仍然在毒害學習書法、喜愛書法的人。

其中最嚴重的大概就是尊碑貶帖的觀念，把王羲之所代表的一千多年來的文人書法貶抑得一無是處，而只有像康有為寫的那種風格怪異的書法才是好書法，其結果是，正統的行書、楷書被唾棄了，而那些一千多年來無人聞問的魏碑卻成為新的書法聖經。魏碑當然有其特色，但絕非如康有為說的那樣偉大，康有為之所以推崇魏碑，很大部分是因為他自己寫魏碑，因而建立理論來抬高自己的書法。

這許許多多錯誤的書法觀念之所以形成和流傳，都是因為受到古代書法知識傳播不方便的影響，現代照相複製發達、網路上書法資料更是浩瀚無垠，任何人都可以輕易針對某件書法作品和相關紀錄查到許多資料，從書法作品本身去研究，而不輕易相信古人的評論，可以減少很多學習、認識書法的時間，比較起來，現代人學習書法，實在比古人幸運太多了。

(中國時報)