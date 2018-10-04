蒹葭

友善列印
中國時報
陳牧宏

蒹葭

慢跑，喘氣，仆街，

白襪與球鞋

汗漬吊嘎，尿騷內褲

的大叔們紛紛

大規模上線

進入小花模式

變身好久不見閨密

到處按讚，一直亂入

洋溢少女大心

妖嬈盛綻開

那麼忍耐

甚麼都沒有掉也甚麼

不找的午夜

慾望未晞，

衝動未已。不約而同

問起你，也問起他

#健身，#強慾，#低調

#無臉不回，#照騙，#想穩定

#異男樣，#貓，#慢熟，#婚姻平權

#迷戀，#拒，#沒開通知

#無人知曉的夏日清晨，#自住

#蟲吃過最甜的男人，#不限

近乎日常的瑣事

你的客套和他的帶套

我的房間清冷

時鐘悼悔

雙人床驚濤，涼被駭浪。

所謂伊人

想哭的時候

狂風暴雨淚奔出眼瞳，

所謂伊人，想要的那一天

悸動與精蟲衝刺

以疼痛的速度

寫詩，抽菸，死好幾回

旅店失去地址

窗失去河景，門失去路

流浪和流淚失去

港口與江湖

廣場沙啞，被割去舌頭

繩縛住雙手

失去聲音和自由

灰燼失去火，失去睡眠

關於列車與車站的

任何理由都已經消失。

千篇一律的荒涼

斷垣殘壁的生活

葭蒹，蘆竹，菅芒，狗尾草

秋色夜色男色剔透

矜持與罪荷

如鱗片剝落

隱約裸露出來

憂傷萋萋，在床之涘

孤獨采采，在床之湄

夢與黎明相偎

罌粟和記憶相愛

眼神柔軟，寂寞很硬

摩訶般若波羅蜜多

吻充滿時間

(中國時報)

〈快雪時晴帖〉及其他 email到人間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。