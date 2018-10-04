2018年10月04日 04:11 中國時報 陳牧宏

蒹葭

慢跑，喘氣，仆街，

白襪與球鞋

汗漬吊嘎，尿騷內褲

的大叔們紛紛

大規模上線

進入小花模式

變身好久不見閨密

到處按讚，一直亂入

洋溢少女大心

妖嬈盛綻開

那麼忍耐

甚麼都沒有掉也甚麼

不找的午夜

慾望未晞，

衝動未已。不約而同

問起你，也問起他

#健身，#強慾，#低調

#無臉不回，#照騙，#想穩定

#異男樣，#貓，#慢熟，#婚姻平權

#迷戀，#拒，#沒開通知

#無人知曉的夏日清晨，#自住

#蟲吃過最甜的男人，#不限

近乎日常的瑣事

你的客套和他的帶套

我的房間清冷

時鐘悼悔

雙人床驚濤，涼被駭浪。

所謂伊人

想哭的時候

狂風暴雨淚奔出眼瞳，

所謂伊人，想要的那一天

悸動與精蟲衝刺

以疼痛的速度

寫詩，抽菸，死好幾回

旅店失去地址

窗失去河景，門失去路

流浪和流淚失去

港口與江湖

廣場沙啞，被割去舌頭

繩縛住雙手

失去聲音和自由

灰燼失去火，失去睡眠

關於列車與車站的

任何理由都已經消失。

千篇一律的荒涼

斷垣殘壁的生活

葭蒹，蘆竹，菅芒，狗尾草

秋色夜色男色剔透

矜持與罪荷

如鱗片剝落

隱約裸露出來

憂傷萋萋，在床之涘

孤獨采采，在床之湄

夢與黎明相偎

罌粟和記憶相愛

眼神柔軟，寂寞很硬

摩訶般若波羅蜜多

吻充滿時間

(中國時報)