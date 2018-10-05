新聞透視－彭斯代川普開嗆 批陸挺台機關算盡！美祭台海軍演

2018年10月05日 04:13 中國時報 孫昌國

近期川普政府對大陸的敵意發言

陸美關係正在關鍵的十字路口上，美國副總統彭斯昨日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，他對北京推動的包括一帶一路的全球政策、對台灣在外交上的施壓，和在南海的「擴張」都提出了強烈抨擊。

強硬表態 政經、軍事對峙

彭斯的談話顯示了美國在政治、經濟、軍事、台灣議題上都將加大對北京的壓力，雙方緊張的關係將一直持續到美國期中選舉。

彭斯尤其對於近日雙方軍艦在南海的對峙向北京喊話，表示「我們不會被嚇倒。我們更不會退出！」

在美國期中選舉議題上，他也延續了總統川普在安理會對北京的指控，批評北京試圖全方位干預美國選舉，打擊支持川普的群眾，繼續「不公平貿易」。

僵持到期中選舉 留有餘地

而在對最能牽動北京敏感神經的台灣問題，他更是指出，北京在外交孤立台灣的行動「威脅台灣海峽的穩定」，「但台灣擁抱民主，為所有中國人展示了一條更好的道路。」

彭斯選擇在距離期中選舉不到33天前發聲，不但代表川普總統的意志，更有為下一階段美陸關係定下基調的意義。在陸美貿易戰呈現僵局的情況下，守成大國和新興大國在各個層面的碰撞在可見的未來還將更為激烈。但由彭斯而不是川普親自站上火線，也表達了美國仍舊留有餘地的態度。

大陸國家主席習近平近日在東北視察時強調「自給自足、自力更生」，這不但是對外傳遞了重要政治訊號，也可以看出北京早就對這場遲早要來的衝突有所準備。

在中國近代歷史上的抗日戰爭和韓戰，對手最後都因輕忽中國的潛力而付出了沉重的代價。在大陸已經發展成世界第二大經濟體而且持續崛起的時刻，可以合理推斷大陸正在積極的整軍經武、發展非對稱戰略，為萬一和美國攤牌做萬全的準備。

震撼彈 亞洲股市無一倖免

陸美貿易戰發展到現在，已經開啟了痛苦的切割陸美經濟連體嬰的歷程。川普經濟智囊也都表達了要分開的決心。

美國把大陸的技術創新-2025中國製造看做是對國家安全的嚴重威脅，並對北京持有巨額國債感到不舒服；而對大陸來說，由美國提供在科技領域的關鍵技術也感到被「掐脖子」。雙方在現階段可能都覺得，在經濟上「逐漸」的、但不是「戲劇性」脫鉤，對彼此並不是壞事。

不過，牽動世界經濟發展和複雜產業鏈的兩大經濟體之間的貿易戰，已經讓一些經濟體質脆弱的國家狀況百出。包括土耳其、委內瑞拉、智利和印尼等國家都面臨了匯率創下新低的危機。在傳出美國可能在南海和台海附近舉行軍演的消息後，亞洲主要股市無一倖免。

如果陸美衝突在未來加劇甚或意外擦槍走火，對全世界經濟發展都將造成極為嚴重的衝擊，而台灣難免首當其衝。

(中國時報)