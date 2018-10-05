沒有精神鑑定 最高院發回更審！挾怨縱火奪6命 暫逃死刑

2018年10月05日 04:13 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

男子湯景華2016年3月23日凌晨到翁姓男子三重住家騎樓縱火，害死翁家6條人命，幾近滅門，一、二審將他判處死刑，最高法院為此召開生死辯，檢方怒斥湯犯下滅門犯行，且沒有悔意應判死，最高法院昨以須調查湯男有無精神問題可以減刑等理由，撤銷死刑，發回更審，讓他暫逃死刑制裁。

犯下滅門案 毫無悔意

翁家長子翁祥智案發時正在服役，逃過一劫，全家只剩他一人，他委由律師謝智潔表示非常遺憾。謝智潔認為，湯景華放火殺人事證很明確，最高法院不能因為殺人罪犯曾到醫院精神科就診，就要求一、二審法院一律要被殺人犯作精神鑑定，這是浪費公帑且不合理的。

湯景華3年前到新北市三重某餐廳用餐，和在店內用餐的翁祥智發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，引發湯男不滿，前年他到翁住家樓下，在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

歷審認為，湯男惡行重大且犯後沒有悔意，基於實現刑罰權的分配正義，且他嚴重犯行的應報需要和維護社會秩序、確保民眾生命安全，在求其生而不可得的情況下，將他判處死刑。

案經上訴，最高法院由刑三庭審判長陳世淙、受命法官洪于智、陪席法官黃瑞華、陳朱貴、楊智勝組合議庭，經召開準備庭後，提訊湯男進行生死辯；湯否認犯罪，堅持自己是清白的，還反指遭檢警誣陷，他只是到案發現場倒垃圾。

檢察官氣憤地當庭痛斥湯男明知住戶在夜間睡覺，還故意放火燒死，這是滅門之舉、犯行重大，檢察官並代死家屬發表聲明，希望法官將湯判死定讞，伸張人間司法的公義。

湯嫌無財產 一毛未賠

最高法院審理後，認為二審判決事實與理由矛盾、放火燒死人是直接故意殺人或間接故意沒有論述清楚，另二審也沒有委請醫學專家鑑定湯男是否患有精神官能症，可以符合減刑規定，以這5項理由撤銷死刑，發回高院更審。

民事賠償部分，湯男遭判須賠償翁家共2007萬多元確定，但湯名下無財產、一毛未賠，死者家屬目前只獲領犯罪被害人補償金共323萬多元。

(中國時報)