洪耀福二度澄清 「百分之一萬」沒關係！民進黨稱與葛特曼案無關 柯不信

台北市長柯文哲(中前)4日出席「兒童新樂園歡慶台北世界動物日」後表示，不要為了選舉就把台灣社會打亂，對器官移植及重症醫學都有蠻大的傷害。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導
《屠殺》一書作者美國作家伊森．葛特曼（右）2日來台舉行記者會，記者會結束後，民進黨籍前北市副祕書長李文英丈夫許龍俊（左）還跑上台前，向葛特曼握手致意。（本報資料照片）

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝取得《屠殺》中文版權，還請作者伊森．葛特曼來台開記者會，指控台北市長柯文哲有助長大陸活摘器官嫌疑。不過，因吳祥輝及現階段力挺葛特曼者都是深綠獨派人士，更讓外界質疑「葛特曼案」與民進黨脫不了關係，民進黨祕書長洪耀福雖二度澄清「百分之百、百分之一萬」沒關係，還說「柯文哲會相信我」，但柯4日受訪時諷刺回說：「我現在不肯相信了！」

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移植惹爭議 獨派狂打柯

吳祥輝9月初在親綠平面媒體刊登全版廣告，引爆柯文哲涉入活摘器官、帶病人至大陸器官移植等爭議，但1個多月來，吳祥輝、葛特曼提出的說法難取信一般大眾，藍綠陣營人士多冷處理，未隨之起舞攻擊柯文哲，僅獨派人士與綠色媒體仍持續狂攻猛打。只是，據傳吳祥輝過去曾是民進黨台北市長參選人姚文智陣營一員，外界仍質疑此事與民進黨脫不了關係。

洪耀福昨強調，民進黨沒有主導也沒有介入，外界不要用似似而非、沒有查證方式來攻擊民進黨，「我們也認為這樣的攻擊，若沒有事實根據，來台灣開記者會，對台灣選舉造成影響，這是不恰當的行為。」

前副總統呂秀蓮則說，「柯說清楚對他只有好處沒有壞處」；這件事已引起國際重視，超越選舉勝負，如果處理不善，會連帶讓台灣的國際形象大崩盤，如果柯文哲真的冤枉，應更早提告；與其閃躲，也更應講清楚當時的醫學研究（葉克膜）是怎麼一回事，為何所學不在台灣好好發展，卻到大陸18次，清楚講明白，「也許可以還你清白」。

對於洪耀福二度澄清與民進黨無關，還強調「柯文哲會相信我」，但是柯顯然並不領情並表示，重點是台灣人民相不相信，甚至諷刺回說：「我現在不肯相信了！」

葛擬訪立委 藍綠不願沾

另外，針對葛特曼原本打算到立法院拜訪陳宜民、吳焜裕等衛環委員會立委，不過，立委認為不清楚葛特曼來意，要求即便來訪，不要談及柯文哲器官移植等相關爭議，導致葛特曼不得不取消拜會行程。

外界解讀藍綠都不願沾上此議題，所以不願見葛特曼，對此柯文哲也認同說：「沒有人敢沾到他！」

另外，境外器官移植回台未依規定完整登記，衛福部擬健保不給付抗排斥藥物，引來外界質疑有政治及選舉考量，衛福部長陳時中昨日表示，這件事在2、3個月前就已經開始研議，與政治及選舉無關。

(中國時報)

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