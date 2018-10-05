火快燒到自家 綠切割自保

2018年10月05日 04:13 中國時報 朱真楷

此刻的葛特曼猶如鬼見愁，府院黨避之唯恐不及，但為何卻沒多少人相信與民進黨無關？其關鍵就在於風暴延燒近月，民進黨若真認為不妥，早該出手制約；會拖到今日，不就是當初其實是抱持看好戲心態，沒想到，葛特曼來台卻依舊是空有指控沒證據，害得獨派失控翻車，眼見火燒厝內，才不得不切割丟包。

或許，冷飯熱炒器官移植與中央意志無關。問題是，面對獨派潑糞，民進黨難道不曾「樂見其成」？

舉例來說，2014年當柯文哲首次陷入器官移植爭議時，有個人發了篇擲地有聲的聲援。他說，「為無心臟跳動捐贈者使用葉克膜是為延緩器官缺血傷害，拯救更多人的生命」，「這個做法克服過去為了等待判定而導致可用器官大量衰竭的難題，對醫學進步與拯救受贈者生命，柯醫師有極大的貢獻。」

這個人更說，「醫師誓詞有這樣的幾句話：我將要憑我的良心和尊嚴從事醫業、我的同業應視為我的手足」，「在這投票前夕的瘋狂指控，更證明在國民黨眼中，政黨利益凌駕所有專業與道德良知，只有柯醫師超越藍綠的白色力量，才是擺脫政治惡鬥唯一的路。」

不曉得民進黨還記得這席話是誰說的嗎？是一位醫師，而這位醫師，就是賴清德。

自詡有良心的賴院長，這回怎不替同業講句公道話？當年所言若真，此刻何以噤默？民眾怎相信您沒默許獨派圍毆柯文哲？

又或者，近日有位親綠政論家指控，柯文哲在2014年偕妻子與呂秀蓮、顧立雄、許添財、王美花進行餐敘時，自爆曾赴中接受招待，還被獻上花名冊。

撇開訊息真偽不談，請問這是誰放的消息？除了柯與妻子，與會者不是民進黨前副總統，就是現任蔡政府部會首長，請問為何選在器官移植爭議再起之際，放這樣的話？或許花名冊事件與器官移植是兩回事，但東廠促轉會不是教大家「間接影射殺傷力最強」？

試問，當民眾看著某綠營人士以含沙射影方式指控柯文哲，又怎能說服自己「民進黨和葛特曼百分之一萬沒關係」？

如今，隨著葛特曼開了記者會，卻連證據都提不出，民進黨眼見若不全面切割恐引火自焚，才不得不全面否認與對方有關聯。只是，民眾會信嗎？

或許，民進黨還有個辦法，就是請賴清德將2014年的聲援文再拿出來一次，秉持當年的良知高喊，「只有柯醫師超越藍綠的白色力量，才是擺脫政治惡鬥唯一的路」。相信在賴醫師的感召下，多少還能取信於人。

(中國時報)