葛特曼未道歉 柯告公然侮辱

2018年10月05日 04:13 中國時報 張孝義 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲發函要求《屠殺》一書作者葛特曼在24小時道歉卻未獲回應，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒4日率律師陸正義，到台北地檢署控告葛特曼公然侮辱。柯餘怒未消強調，自己很不喜歡告人，但社會上不可以讓壞人得逞，對於出版社負責人吳祥輝、記者會口譯人員，柯也嗆說，該告就一個個告！

柯文哲重申，不要為了選舉把台灣社會搞亂掉，這樣搞下去，會對器官移植、重症醫學都有蠻大傷害。他也透露，是否對葛特曼提出其他告訴，律師會一條條處理。

柯辦委任律師陸正義提告表示，身為政治工作者，柯文哲對於他個人在政治攻防中遭遇可受公評之事向來包容，也不願意輕啟訴訟，但「Liar」是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。

陸正義說，葛特曼身為資深獨立記者，也是諾貝爾和平獎的被提名人，柯市長難以理解，長年戮力於報導查證工作的葛特曼，竟然在國際記者會上，沒有任何證據便直接指稱市長是騙子。

林昆鋒也強調，這件案子對於柯文哲名譽是人格的抹殺，說是「宇昌案2.0」也不為過，過去宇昌案讓蔡英文總統蒙受不白之冤，並重創生技產業，葛特曼的指控，讓柯市長的人格被抹殺，更挑戰了整個移植器官、重症醫學的領域，相信司法會還給柯市長一個清白。

(中國時報)