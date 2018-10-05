風向變 高市農會表態挺賣菜郎

2018年10月05日 04:13 中國時報 林宏聰 、 李義 、 林雅惠 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄長期綠色執政，一般認為韓國瑜較難打入原縣區，但高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態支持韓國瑜，強調是農民「由下而上」集體態度。據悉，農會正會員9萬多人，且1人就代表一整個農戶，勢必為選情帶來關鍵變化。

對此，民進黨高雄市長參選人陳其邁出席旗山區後援會成立大會時表示，他擔任立委時，跟農、漁會就有非常好的交情，這次參選也感謝27個農會、8個漁會及水利會系統全力動員支持，也許蕭漢俊有個人交情或政黨因素考量，他予以尊重。陳其邁強調自己在地生根20多年，加上花媽累積跟漁會、水利會深厚合作的基礎，「對我們選票或是農漁民的支持，我們都非常有信心」。

蕭漢俊指出，農民很懷念韓國瑜在北農總經理任內績效表現，近1個月來，他走訪各區農會，基層當然各有屬意對象，但原高縣24個區農會起碼2／3說要挺韓，因此高雄市農會決定出面，號召農民一起支持「賣菜郎」韓國瑜。

蕭漢俊被視為原高雄縣白派大老，但他表示，藍綠兩黨政治後，地方派系式微，這次農民選擇力挺韓國瑜，主要是對民進黨執政表現不滿，農產品滯銷嚴重，尤其很多鄉下長輩無法接受同婚政策，「民怨像粥一樣，表面很冷，底下沸騰」。蕭指出，接著會與各區農會幹部商討，如何實際為韓國瑜站台，甚至由農民發起舉辦活動，邀韓國瑜來為農業站台，藉此凸顯這次是「由下而上」動員，和執政黨「由上而下」的組織操兵截然不同。

農業界人士分析，農會過去大半年都在觀望，選在此時公然表態挺韓國瑜，「恐怕是已經嗅到不尋常的選情變化！」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日上午化身廣播電台DJ，報氣象、播歌還來上一段Rap，吸引不少聽眾互動。廣告時間，頻道放送著陳其邁的競選廣告，形成「韓主秀、陳廣告」的有趣場景。

另外，韓國瑜被控擔任台北農產運銷公司總經理期間，疑有菜蟲哄抬菜價的菜蟲案及核發獎金案，台北地檢署偵查後，未發現韓涉及菜蟲案等不法證據，將菜蟲案簽結；至於核發獎金案仍偵辦中。

(中國時報)