連署造假率高 綠委牽拖韓

2018年10月05日 04:13 中國時報 郭建伸 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜的「反空汙公投」連署，中選會查出連署書不合格率在高雄最高，綠委要求在全台辦理連署的高雄市黨部主委韓國瑜、國民黨主席吳敦義就此「踹共」；對此，國民黨高雄市黨部表示，「又在針對韓國瑜每日一黑」，民進黨完全是睜著眼睛說瞎話。

年底選情緊繃，台中、高雄等綠營執政縣市烽火連天，民進黨立院黨團近來在台北開記者會為參選人「分進合擊」。綠委趙天麟日前也在政論節目上說，現在確有危機感，總統府祕書長陳菊特別要求高雄9位綠委動起來，不要再像以前一樣覺得陳其邁選情穩定，只是贏多贏少的問題。

有別於先前將炮口對準盧秀燕，綠委昨將反空汙公投「牽拖」至高雄戰場。民進黨團書記長鄭運鵬說，國民黨發言人洪孟楷在8月29日曾說，送交的公投連署書都是各黨部組織處理，當時高雄市黨部主委就是韓國瑜，高雄的連署書經查對後，是全台最假、偽造率最高，鄭質疑「這不是韓主委可以便宜行事，呼攏了事就交代過去的」。

綠委劉世芳指出，反空汙公投案連署中，高雄市提出7.1萬份連署書，其中4萬5931份不合格，達全體的64％，造假率為全台縣市排行第2，呼籲吳敦義跟韓國瑜應該說清楚。

趙天麟說，在韓國瑜領導下，藍高市黨部創下最多連署，卻不堪檢驗；先前傳出引用假民調、假照片，現在公投連署造假率又最高，讓人不禁要問韓，這場選舉難道只剩下造假嗎？

市黨部表示，簽名有沒有偽造，要由公正的單位，也就是由檢察官或法官請人去做筆跡鑑定，如今民進黨卻是讓中選會自行認定，這已經明顯違反公投法第13條；民進黨「針對韓國瑜每日一黑」，是睜著眼睛說瞎話，民進黨沒有奧步，已經不會選舉了。

(中國時報)