美軍密謀 11月在台海軍演！新聞透視》川普拚大選 台灣又成政治提款機

2018年10月05日 04:13 中國時報 李文輝

美近期對陸軍事出招

美國為自身利益攪動台海已非一朝一夕，尤其期中選舉逼近，打台灣牌對抗大陸獲取政治利益，早是眾所周知的美國政客盤算，台灣須謹慎應對這「天上掉下來禮物」，不要過度選邊站，以免樂極生悲。

美國打台灣牌始作俑者，是1949年8月5日當時發表《中美關係白皮書》的總統杜魯門及國務卿艾奇遜，他們在書中嚴批蔣介石及國民黨，為自己對國府「袖手旁觀」政策開脫。但到1950年6月爆發韓戰，又驚覺台灣戰略地位重要，始下令第七艦隊巡防台海，納入西太平洋防禦體系。1954年更簽訂《中美共同防禦條約》，名義上是為保台，實為美國對抗共產世界的第一島鏈馬前卒。

嗣後，台灣牌成了美國大選王牌之一，尤其被認為是親台的共和黨，照樣把台灣當成選票提款機，維繫美陸關係三大聯合公報中，美陸關係正常化關鍵《上海公報》是口口聲聲「反共」的尼克森主導、限制軍售的《八一七公報》是選舉前揚言「要跟中華民國復交」的雷根與大陸簽署，都是為了選舉不惜棄台的共和黨「豬隊友」。

蔡總統上台後，兩岸關係冷卻，美國非但不送暖，還扮演「急凍奇俠」，先是川普2016年底當選伊始，接聽蔡總統道賀電話。接著，促進台美高層級交流的《台灣旅行法》；強化與台灣防衛合作的《2019財年國防授權法》相繼生效。

然後，美國公開批評巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多與台灣斷交，宣布召回3國使節。國會更提案授權政府不惜降低任何想轉向大陸的台灣邦交國的外交關係。

所謂「無功不受祿」，以軍售來說，說是協防台灣，實則幫忙美國看門，又為美軍工產業創收，美台一人出一樣「合則兩利」。但其他突如其來的「利台措施」，無不是兩岸關係加速冰封的「催化劑」。拿召回巴、多、薩3國使節而言，美國再有不滿，自己跟中華民國復交不就好了，何必「詛咒別人去死」。

總的來看，美國期中選舉將屆，亞太地區因朝鮮半島非核化露出曙光，大陸一帶一路等政策與周邊各國互利共存有成，才讓美國不得不祭出貿易戰、台灣牌等打擊「中國崛起」的少數幾個「民粹牌」籌碼，爭取中下層社經地位選民支持。

(中國時報)