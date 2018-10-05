陸學者嗆 要讓美國露出真面目

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中國時報
／北京報導

美軍傳出將在11月大規模軍演，還將通過台灣海峽，大陸學者指出，美對陸施加在貿易、軍事的壓力會越來越加重，也是可預見的趨勢，表明美國長期以來對中政策失敗所表現出的氣急敗壞，讓外界看清美國的真面目，學者稱，中美若合作，還能變相維護美國的霸權地位，如果要進入全面對抗，大陸必定會充分做好各種針對性的鬥爭準備。

中國人民大學美國研究中心副主任李慶四表示，美國對中的施壓會持續加重，並從貿易延伸到軍事領域，這也是未來可預見的中美關係趨勢，日前發生中美軍艦在南海僅距離40多公尺，他認為，若美艦11月演習經過台海，不排除會再發生類似情事。

他分析，美國近期依連串動作，也顯示美國在軍事上全面壓迫中國的時代已經過去，無論陸海空，大陸都不會輕易屈服在美國的威脅，大陸也有自己的套路和打法，不會受困於美國的進逼。

李慶四強調，這同時顯示了美國長期以來對中政策失敗，所做出的氣急敗壞表現。「因為在貿易上，中國沒有像美國想像的那樣讓步，沒有想到對中國的施壓，從貿易到軍事上中國都做出反制，使美國幻想破滅」，這也將讓外界看清美國「真面目」。

陸涉台人士指出，美不願見到兩岸走向統一進程，千方百計阻撓，台若挾洋自重，必自食惡果，他認為統一是不可阻擋的大勢，任何與此歷史潮流對抗，最終損害的都是同胞自身的利益。

(中國時報)

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