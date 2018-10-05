秀肌肉警告大陸 呂秀蓮稱合理

2018年10月05日 04:13 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

美國傳出即將在南海或台海軍演，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，美國現在釋放軍演的訊息，很明顯就是在對中國大陸「秀肌肉」。總統府發言人林鶴明則表示，注意到媒體有相關報導，但在有進一步完整訊息前，我們沒有評論。

近來華府釋放諸多對我友善訊息，美海軍太平洋艦隊並擬在11月於南海和台灣海峽附近軍演，但總統府昨對此不願多談。

前副總統呂秀蓮則認為，美國派軍艦到南海或台海，應是因應這幾年來大陸在海陸空方面對台不斷繞島，中方帶有宣示性，認為台灣海峽是中國的內海。

呂秀蓮說，如果台灣沒強烈反抗，國際也不在乎，大陸可能就會用這種方式，把台灣兼併過去。美國軍艦會因中國的態度，加強在台灣周邊出現的強度，是合理的反應。

李大中說，CNN所報導的軍演內容都還很模糊，實施的方式以及強度未定，甚至不能排除到了11月不軍演的可能性，現在透過媒體釋放出這樣訊息，不排除是為了美國內部的選舉考量。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑表示，從日前美國通過軍售再到台海演習，這些動作都透露出幫助台灣的味道，願意在背後支持台灣以抗衡中國，不過台灣也不能高興得太早，就怕中國被美國刺激到，又使出什麼反制措施找台灣的麻煩，「畢竟美國真的要軍演，我們也不能說什麼話。」

林穎佑說，一旦美國真的在台海或南海軍演，台灣應該要去模擬與關注美國新的作戰模式，看有沒有哪方面我們可以合作、學習，對於台灣來說很有參考價值。

藍委李彥秀呼籲民進黨政府應該考量台灣如何在這樣的情勢下取得最大的利益跟操作空間。

(中國時報)