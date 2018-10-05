3天已洩330點 軍演再嚇台股

2018年10月05日 04:13 中國時報 洪凱音 、 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

美軍傳在台灣海峽、南海軍演，警示大陸意味濃厚，但卻嚇傻台、港股市，台股昨大跌145點，3大法人合計賣超逾144億元，連3天下來跌幅超過330點。

在五大利空衝擊下，股、匯、期市昨（4）日深陷三殺窘境。這五大利空包括美國可能在台灣海峽進行軍演、中美貿易戰延燒、聯準會（Fed）升息效應讓美元超強、台灣地方選舉選情緊繃，以及蘋果iPhone新機銷量不明朗。台股近期雖可能出現跌深反彈，但外部風險憂慮難除，為第4季旺季行情投下大變數。

在外資大賣壓力下，台股昨大型權值股綠油油，終場大跌145點，以1萬718點作收，同時摜破年線、跌破1萬800點大關；亞股也一片慘綠，尤其印尼、香港、韓國股市跌幅最深，分別跌了1.89%、1.73%與1.52%。

面對國際利空因素不斷，有分析師透露，八大官股已啟動護盤機制，預計10月中後，台股隨時有攻破1萬1014點高點的機會，伴隨企業營收公布，OTC更有拉抬氣勢，建議投資人不要因一時恐懼氣氛而拋售手中持股。元大投顧首席經濟學家陳森林則指出，在11月美國期中選舉之前，雖有一段空窗期，但這並不代表貿易戰已安然落幕，選舉之後可能重新開火，這也是法人憂慮所在。

(中國時報)