3天已洩330點 軍演再嚇台股

中美緊張加劇，台股4日開盤隨即跌破年線，盤中指數一度大跌逾百點，終場下跌145.03點，收10718.91點。（王德為攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

美軍傳在台灣海峽、南海軍演，警示大陸意味濃厚，但卻嚇傻台、港股市，台股昨大跌145點，3大法人合計賣超逾144億元，連3天下來跌幅超過330點。

在五大利空衝擊下，股、匯、期市昨（4）日深陷三殺窘境。這五大利空包括美國可能在台灣海峽進行軍演、中美貿易戰延燒、聯準會（Fed）升息效應讓美元超強、台灣地方選舉選情緊繃，以及蘋果iPhone新機銷量不明朗。台股近期雖可能出現跌深反彈，但外部風險憂慮難除，為第4季旺季行情投下大變數。

在外資大賣壓力下，台股昨大型權值股綠油油，終場大跌145點，以1萬718點作收，同時摜破年線、跌破1萬800點大關；亞股也一片慘綠，尤其印尼、香港、韓國股市跌幅最深，分別跌了1.89%、1.73%與1.52%。

面對國際利空因素不斷，有分析師透露，八大官股已啟動護盤機制，預計10月中後，台股隨時有攻破1萬1014點高點的機會，伴隨企業營收公布，OTC更有拉抬氣勢，建議投資人不要因一時恐懼氣氛而拋售手中持股。元大投顧首席經濟學家陳森林則指出，在11月美國期中選舉之前，雖有一段空窗期，但這並不代表貿易戰已安然落幕，選舉之後可能重新開火，這也是法人憂慮所在。

(中國時報)

陸學者嗆 要讓美國露出真面目 名主播宗毓華 自揭50年前遭性侵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。