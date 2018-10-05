淪西廠打手 國民黨擬告發陳英鈐

2018年10月05日 04:13 中國時報 楊佳穎 、 王正寧 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨「反空汙」公投成案，中選會將針對死亡連署等偽造情事提刑事告發。國民黨團昨反指，民進黨過去所提入聯、討黨產等公投案不合格率也不低，中選會應一套標準，公布死亡連署件數、對大量偽造提告；此外，黨團痛批陳英鈐以西廠打手自居，違反《公投法》相關規定，不排除近期向地檢署提告發、赴監察院檢舉。

綠提案不合格率高 也應移送

黨團書記長曾銘宗指出，國民黨8月底將反空汙連署書共48萬8125份送交中選會，中選會隨後不僅變更查對須知，陳英鈐又放話指國民黨3公投案涉大量抄寫、死人連署，「請問陳英鈐會預知結果？」且中選會稱當時「大約點收」，但《公民投票法施行細則》第6條規定「應予點清」，可見陳英鈐不只亂放話，還不依法行政。

曾銘宗說，當初前行政院長游錫堃領銜提「入聯公投」，時兼黨主席的前總統陳水扁還開記者會，對外宣稱有272萬人連署，合格率46％，亦即不合格率54％，但中選會近日公布數據僅156萬、不合格率19.89％，「到底是中選會作弊，還是陳水扁說謊？」且監院99年調查報告，也認定該公投連署份數272萬份，痛批中選會變烏龍院。

入聯百萬連署書消失 搞烏龍

國民黨文傳會副主委洪孟楷昨亦引用當時民進黨新聞稿指出，依民進黨官網，2007年6月23日「討黨產140萬份連署目標已達成，感恩全民齊打拚」，及2007年11月28日「272萬份連署書送往中選會，代表台灣入聯主流意志」等2則新聞稿。

事隔10年被中選會打臉，原來當初僅有101萬餘份及156萬餘份的連署書送達，洪質疑，中間高達百萬份連署書憑空消失，令人匪夷所思。為什麼被消失了百萬份連署書民進黨卻沒任何反應？因若非中選會搞烏龍，就是民進黨騙很大。

民進黨發言人鄭運鵬表示，國民黨「竹篙套菜刀」，當時民進黨為避免戶政機關查證負擔過重，及影印造冊成本增加，所以未將272萬份連署全數送中選會，而是篩選後才送中選會。

曾銘宗要求，中選會應一套標準，公布入聯、討黨產公投死亡連署件數，也要對兩案大量偽造件數提刑事告訴。他說，若陳英鈐不依法行政，國民黨團不排除赴地檢署告發陳違反《公投法》第35條妨害他人公投案提案等，並赴監院檢舉其違反獨立機關應有權責及作為。

(中國時報)