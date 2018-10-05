淪西廠打手 國民黨擬告發陳英鈐

國民黨團4日召開記者會（左圖）槓上中選會，指主委陳英鈐（右圖）演很大，藍黨團擬赴監院、地檢署檢舉告發。（王英豪攝、本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨「反空汙」公投成案，中選會將針對死亡連署等偽造情事提刑事告發。國民黨團昨反指，民進黨過去所提入聯、討黨產等公投案不合格率也不低，中選會應一套標準，公布死亡連署件數、對大量偽造提告；此外，黨團痛批陳英鈐以西廠打手自居，違反《公投法》相關規定，不排除近期向地檢署提告發、赴監察院檢舉。

綠提案不合格率高 也應移送

黨團書記長曾銘宗指出，國民黨8月底將反空汙連署書共48萬8125份送交中選會，中選會隨後不僅變更查對須知，陳英鈐又放話指國民黨3公投案涉大量抄寫、死人連署，「請問陳英鈐會預知結果？」且中選會稱當時「大約點收」，但《公民投票法施行細則》第6條規定「應予點清」，可見陳英鈐不只亂放話，還不依法行政。

曾銘宗說，當初前行政院長游錫堃領銜提「入聯公投」，時兼黨主席的前總統陳水扁還開記者會，對外宣稱有272萬人連署，合格率46％，亦即不合格率54％，但中選會近日公布數據僅156萬、不合格率19.89％，「到底是中選會作弊，還是陳水扁說謊？」且監院99年調查報告，也認定該公投連署份數272萬份，痛批中選會變烏龍院。

入聯百萬連署書消失 搞烏龍

國民黨文傳會副主委洪孟楷昨亦引用當時民進黨新聞稿指出，依民進黨官網，2007年6月23日「討黨產140萬份連署目標已達成，感恩全民齊打拚」，及2007年11月28日「272萬份連署書送往中選會，代表台灣入聯主流意志」等2則新聞稿。

事隔10年被中選會打臉，原來當初僅有101萬餘份及156萬餘份的連署書送達，洪質疑，中間高達百萬份連署書憑空消失，令人匪夷所思。為什麼被消失了百萬份連署書民進黨卻沒任何反應？因若非中選會搞烏龍，就是民進黨騙很大。

民進黨發言人鄭運鵬表示，國民黨「竹篙套菜刀」，當時民進黨為避免戶政機關查證負擔過重，及影印造冊成本增加，所以未將272萬份連署全數送中選會，而是篩選後才送中選會。

曾銘宗要求，中選會應一套標準，公布入聯、討黨產公投死亡連署件數，也要對兩案大量偽造件數提刑事告訴。他說，若陳英鈐不依法行政，國民黨團不排除赴地檢署告發陳違反《公投法》第35條妨害他人公投案提案等，並赴監院檢舉其違反獨立機關應有權責及作為。

(中國時報)

秀肌肉警告大陸 呂秀蓮稱合理 公投提案政治不正確 小心挨告

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。