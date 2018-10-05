公投提案政治不正確 小心挨告

2018年10月05日 04:13 中國時報 周毓翔

中選會最近槓上國民黨，儘管反空汙公投確定成案，中選會卻決議提告；此舉真是令人難以理解，中選會只是選務機構，審查多少份連署合格就好，連署份量本來就大，代寫現象在所難免，有偽造、資訊錯誤的連署書，剔除就好了。難道將來每個要提公投的人，都要擔心會不會被假連署書「陷害」挨告？中選會是要鼓勵公投還是威脅公投？

《公投法》第13條規定，連署書資料錯誤、沒簽名或蓋章、有偽造情事者，查對時發現即刪除，然而《公投法》並未明定對偽造連署書的刑責，也就是說，《公投法》在連署書查對這件事上，認為連署書若有問題，剔除即可，但中選會卻主動喊提告。

退一步說，中選會身為獨立機關，發現有不法情事，確實有移送權利，不過過去中選會也主辦過各式公投，請問中選會移送過多少案件？接下來還要查對東奧正名、同婚反同婚等公投，是否會比照辦理？有偽造嫌疑者都要挨告？

去年底，民進黨洋洋得意地說自己打破長久以來的「鳥籠公投」，讓雙二一制走入歷史，其精神就在讓公投門檻降低，讓公民可更容易參與公共事務討論，如今中選會動輒興訟，是不是在威脅其他有意辦公投的人民，「小心點，敢辦公投，小心我挑你連署書，讓你跑法院跑不完」？

為了達到28萬多份的連署門檻，發動公投的陣營一定各地設點，動員能動員的人力，都有志工在場協助，有人協助填寫現象所在多有，且從簽署到查對前，這期間有沒有人亡故？作為主辦方也難完全掌控，中選會要怎樣追查？連發起方都難掌控連署書產生的狀況了，檢調又要如何追？

中選會應立場中立，何以配合執政黨至此，這種攻擊特定公投案的行為，難道不就是「意圖使公投案不通過」嗎？中選會忘了自己的職責，陪著執政黨一起抹黑公投，讓民主倒退，民進黨推動數十年公投門檻降低，難道就只是這種水準嗎？有沒有本事以後所有公投案都比照辦理？

(中國時報)