被問查到什麼 蔡碧仲「很多東西…」

2018年10月05日 04:13 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

前花蓮縣長傅崐萁入監服刑後，縣長懸缺由原法務部次長蔡碧仲出面代理，遭外界質疑是去查弊清算；如今，蔡政府更火速敲定國慶晚會焰火秀，將在花蓮港舉辦，全力拚選舉。昨日蔡碧仲面對媒體詢問是否已查到什麼，他意有所指地說，「很多東西都要經過行政程序」，並強調他是法律人，會依法行政。

面對行政院指派蔡碧仲接掌花蓮縣府，法務部長蔡清祥日前說，蔡碧仲有法律素養，本來就可以依法行政，如與辦案單位合作查案，「可以相輔相成」。民進黨祕書長洪耀福也強調，要讓花蓮人看看正派的縣長是怎樣做事，這3個月對民進黨來說很珍貴，算是民進黨執政的「試用期」，如果覺得不錯就會繼續使用。

盡管傅崐萁的縣長職務才在上月遭解職，為衝刺花蓮選情，蔡政府除了指派法律專長的蔡碧仲入主縣府；昨也由立法院長蘇嘉全親自宣布，今年的雙十國慶晚會及焰火秀，將在花蓮登場。這是歷年來首次在花蓮舉辦的紀錄，放煙火、拚選舉意味相當濃厚。

由於焰火秀施放地點是落在花蓮港東堤堤岸，因此，昨日蘇嘉全在立院舉辦的國慶說明會，也邀請蔡碧仲北上與會。

記者會開始前，蔡碧仲還沒步入會場，就被媒體蜂擁堵問，外界質疑他代理花蓮縣長是有特定目的。對此，蔡碧仲說，他到花蓮擔任代理縣長，就是會依法行政，「我們法律人基本上在花蓮縣政府施政，就是會依法行政」。

媒體追問，是要去查弊的嗎？蔡碧仲說，「我就是穩住縣政」；媒體再問，外界懷疑是有政治目的，他回說「我沒有任何政治目的」。

至於目前已經查到哪些問題了嗎？蔡碧仲意有所指地說，「很多東西都要經過行政程序」。至於何謂「很多東西」，他並未解釋。

(中國時報)