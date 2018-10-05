綠選前打傅 藍批不用奧步很難嗎

2018年10月05日 04:13 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨主席吳敦義3日在基隆的行動中常會中，批判民進黨選前打擊花蓮前縣長傅崐萁「很不道德」，國民黨花蓮縣黨部4日下午呼應吳敦義的說法，籲請民進黨懸崖勒馬。

國民黨花蓮縣黨部引述吳敦義說法，指「傅崐萁因一個拖很久的案子，突然間被蔡政府用司法手段判刑8個月，明眼人都看得出來，蔡政府用司法手段，打擊徐榛蔚的夫婿，這是不道德的」。

日前法務部長蔡清祥在立法院法制委員會接受立委吳志揚質詢時，間接承認派蔡碧仲代理縣長確實是要「相輔相成」。花蓮縣黨部表示，這種充滿政治算計、選舉考量的代理派任，絕非花蓮縣民之福。

縣黨部質疑，既然明眼人都看得出來，為什麼民進黨還敢一連串的露骨操作，包括傅崐萁合機案審判過程爆發法官「竄改筆錄」，且經監察院查證屬實，司法院也審慎處理，以致纏訟多年，卻突然在選前判處傅崐萁8個月定讞，且不得緩刑？

縣黨部炮轟綠營前科累累的「奧步史」，不勝枚舉。1998年吳敦義「假錄音帶事件」、2006年黃俊英「走路工事件」，以及2014年林滄敏「曲棍球事件」與陳以真「被影射賄選事件」，真的都對國民黨的候選人造成重大傷害，以致選舉投票前翻盤。

縣黨部質問民進黨，不用奧步那麼難嗎？呼籲徐榛蔚的支持者，與所有熱愛花蓮的鄉親提高警覺，防止對手奧步攻訐，還給花蓮人乾淨、善良的選舉環境。徐榛蔚絕對不會操弄負面選舉，一定開大門走大路，正心正念為花蓮。

(中國時報)