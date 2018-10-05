呂秀蓮爆料 有人阻陳建仁823赴金門

2018年10月05日 04:13 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

823炮戰紀念日也正值台灣南部大水災，副總統陳建仁全家在823後才赴金門旅遊，遭外界批評；前副總統呂秀蓮昨表示，「我要透露一個祕密，我猜測，不是陳副總統不去金門，應該是有人認為他不宜參加，所以才會延後第二天的行程。」經詢問陳副總統辦公室，對此，卻沒有回應。

呂秀蓮昨天舉辦「金門─兩岸『和平中立示範區』」記者會。在823當天，蔡英文總統、陳建仁都沒去金門。後來，陳建仁被爆料，824正逢台灣南部大水災，全家反而跑去金門玩，引來各界撻伐。

呂秀蓮昨天表示，「我猜測，以我當過副總統的經驗，我要透露一個祕密，不是陳副總統不去金門，應該是有人認為他不宜參加，所以才會延後第二天的行程，以我做副總統的經驗，陳副總統才沒去，陳副總統應該是被冤枉。」

呂秀蓮說，「中國時報4日又登出一張照片，金門有五星旗，讓她想起今年823炮戰紀念日前一天她去金門，看到最多的是當年823炮戰的老兵都回去，她就想到，若蔡總統有來，老兵一定會很高興。」

呂秀蓮表示，兩岸關係一定越來越險峻，越來越敏感，千萬不要小看金門，她對金門情有獨鍾。

10月5日剛好是823炮戰結束的日子，她特別選定炮戰最後一天的10月5日，與金門大學合辦一場「金門戰略角色過去、現在、未來」的研討會，邀請多位戰略學者與金門各界菁英共同探討金門的過去、現在和未來。呂秀蓮認為，隨著情境的變遷，金門應該躍升為兩岸之間和平中立的橋梁。

(中國時報)