1分鐘說明20億 婦聯會抗議

黨產會4日就婦聯會財產舉行聽證會，聲援民眾及團體場外抗議婦聯會被汙名化。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
圖為婦聯會主委雷倩（左）在休息時與黨產會副主委施錦芳（右）溝通意見，爭取發言時間。（劉宗龍攝）

黨產會昨就婦聯會財產是否為不當取得及應否收歸國有舉辦聽證會，場內外氣氛火爆。婦聯會主委雷倩主張，婦聯會並非國民黨附隨組織，黨產會沒有調查的正當性，婦聯會沒有不當取得財產，就算黨產會認定婦聯會分得的勞軍捐是不樂之捐，這些錢也該還給捐款人而非沒入國庫。

陳述時間少 沒國家這樣搞

在聽證會開始前，場外有藍天行動聯盟等30、40人抗議黨產會，婦聯會也有10餘人高喊「解散黨產會」等口號。聽證會開始後，婦聯會委任律師林繼恆主張黨產會報告內容很多，聽證會卻只給婦聯會20分鐘陳述，時間太少，他並主張台北高等行政法院已認定《黨產條例》違憲，應該停止舉辦本次聽證會。

但黨產會認為在大法官解釋前，《黨產條例》仍是有效法律，依法做成處分前必須先辦聽證會，所以聽證會繼續。

雷倩不滿地說，黨產會要處分的是385億的財產，每分鐘要婦聯會說明20億的財產，沒有國家會這樣搞的。

國民黨稱 未控制人事財務

對於勞軍捐，婦聯會主張既非黨產也不經國庫，不是稅捐，捐助由各組織自行通過，勞軍捐款可全額減免所得稅，既可建軍愛國又可抵免稅，怎是不樂之捐？

國民黨行管會副主委李福軒也到場發言，他主張國民黨未曾實質控制婦聯會的人事財務或業務，他並當場問雷倩，「我可以代表國民黨要你辭職嗎？」雷倩說「不行，婦聯會是獨立組織。」

提行政訴訟 要求停止執行

李福軒說，不能因為婦聯會創辦人宋美齡是國民黨總裁蔣中正的夫人，就這樣認定。他反問黨產會主委林峯正敢這樣對他的妻子嗎？李福軒說至少自己不敢。

婦聯會邀請的成大教授蔡志芳則主張，婦聯會已針對黨產會認定婦聯會為附隨組織的行政處分，向法院提出行政訴訟，要求停止執行。在判決前，這樣的處分還沒有確認效力，所以在法律上婦聯會尚未被確認為國民黨的附隨組織，既然如此這樣的處分當然無法具有進一步凍結、認定或處分婦聯會財產的效力。

黨產會發言人施錦芳表示，目前尚屬調查階段，聽證只是調查程序的一環，之後尚待委員會繼續討論。

(中國時報)

呂秀蓮爆料 有人阻陳建仁823赴金… 建中被統戰？柯怎不說反統戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。