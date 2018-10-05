1分鐘說明20億 婦聯會抗議

2018年10月05日 04:13 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

圖為婦聯會主委雷倩（左）在休息時與黨產會副主委施錦芳（右）溝通意見，爭取發言時間。（劉宗龍攝）

黨產會昨就婦聯會財產是否為不當取得及應否收歸國有舉辦聽證會，場內外氣氛火爆。婦聯會主委雷倩主張，婦聯會並非國民黨附隨組織，黨產會沒有調查的正當性，婦聯會沒有不當取得財產，就算黨產會認定婦聯會分得的勞軍捐是不樂之捐，這些錢也該還給捐款人而非沒入國庫。

陳述時間少 沒國家這樣搞

在聽證會開始前，場外有藍天行動聯盟等30、40人抗議黨產會，婦聯會也有10餘人高喊「解散黨產會」等口號。聽證會開始後，婦聯會委任律師林繼恆主張黨產會報告內容很多，聽證會卻只給婦聯會20分鐘陳述，時間太少，他並主張台北高等行政法院已認定《黨產條例》違憲，應該停止舉辦本次聽證會。

但黨產會認為在大法官解釋前，《黨產條例》仍是有效法律，依法做成處分前必須先辦聽證會，所以聽證會繼續。

雷倩不滿地說，黨產會要處分的是385億的財產，每分鐘要婦聯會說明20億的財產，沒有國家會這樣搞的。

國民黨稱 未控制人事財務

對於勞軍捐，婦聯會主張既非黨產也不經國庫，不是稅捐，捐助由各組織自行通過，勞軍捐款可全額減免所得稅，既可建軍愛國又可抵免稅，怎是不樂之捐？

國民黨行管會副主委李福軒也到場發言，他主張國民黨未曾實質控制婦聯會的人事財務或業務，他並當場問雷倩，「我可以代表國民黨要你辭職嗎？」雷倩說「不行，婦聯會是獨立組織。」

提行政訴訟 要求停止執行

李福軒說，不能因為婦聯會創辦人宋美齡是國民黨總裁蔣中正的夫人，就這樣認定。他反問黨產會主委林峯正敢這樣對他的妻子嗎？李福軒說至少自己不敢。

婦聯會邀請的成大教授蔡志芳則主張，婦聯會已針對黨產會認定婦聯會為附隨組織的行政處分，向法院提出行政訴訟，要求停止執行。在判決前，這樣的處分還沒有確認效力，所以在法律上婦聯會尚未被確認為國民黨的附隨組織，既然如此這樣的處分當然無法具有進一步凍結、認定或處分婦聯會財產的效力。

黨產會發言人施錦芳表示，目前尚屬調查階段，聽證只是調查程序的一環，之後尚待委員會繼續討論。

(中國時報)