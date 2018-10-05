建中被統戰？柯怎不說反統戰

台北市建國中學受山東濟南市台辦邀請，下個月將赴陸參與為期8天研習營，遭綠媒質疑師生被統戰。圖為行之有年的「齊魯風、兩岸情」中華文化研習營，來自台灣的學生合影。（新華社）

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中國時報
／台北報導

跨校交流等於統戰？親綠媒體4日報導，台北市建國中學受山東濟南市台辦邀請，下個月將到大陸參與為期8天的研習營，有國安人士認為，此舉代表對岸統戰滲透台灣各級學校；台北市長柯文哲昨受訪直言，不要那麼嚴肅當成攻防，而且台灣軟實力還是有優勢，「為什麼不說是反統戰？反攻大陸？」

邱垂正昨在陸委會記者會指出，這起事件尚無違反《兩岸人民關係條例》，但台灣師生若赴陸被招待、被宣傳，極有可能在沒有完整資訊下，形成偏頗認知，這種赴陸形式，容易引發社會觀感不佳。

媒體指稱，自2004年就開始辦理的「齊魯風、兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，每年約招募台灣師生60人到當地參訪，強調「兩岸一家親」。今年建中開放師生請公假前往，且當地還招待部分費用，統戰意味濃厚。

不過，該研習營行之有年，現適逢選舉年又是明星學校師生前往，外界質疑是刻意操作。柯文哲昨被問到是否覺得大陸此舉是在統戰台灣學校？他表示，台灣在軟實力還是有優勢，為什麼不說是反統戰或是反攻大陸？不要那麼嚴肅當成攻防，要對台灣自己的軟實力有信心。

建中強調，8天行程扣掉搭飛機，包括2天到濟南大學附屬中學、長青中學、山東大學，也安排參觀孔子故居、孔廟等國文課本內會讀到的景點，並走訪黃河、大明湖等景點。

校方指出，從學校老師立場來看，讀萬卷書不如行萬里路，這是拓展國際視野的旅程，同一時間也有參訪團到新加坡、日本，每年學校安排的參訪也不只這些，也去過韓國、德國、柬埔寨、緬甸等，1年有10多個國家，這些都是公假、都是去學習，學校對所有國家都是相同標準，不管去哪裡，評估標準就是「與教育有沒有相關」、「去了之後有沒有學習價值」等，只要有老師願意帶隊、學生家長也願意，就會讓學生去參訪。

北市教育局主任祕書陳素慧則表示，「國際教育中長程計畫」今年4月訂定，審核標準包括是否與其他學生交流、文化體驗等，建中校方周一發文至教育局，還在簽辦中。

邱垂正說，陸委會會密切關注交流型態，也請教育部呼籲各校，不要淪為統戰工具。

(中國時報)

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