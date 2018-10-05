不知其貢獻 如何獲社會支持

2018年10月05日 04:13 中國時報 季節

婦聯會被黨產會認定是國民黨的附隨組織，其財產也被推定為不當取得財產，黨產會企圖將之收歸國有。然而這樣的新聞，卻無法引起社會大眾太多的共鳴和關心，婦聯會如果想取得輿論支持，須讓社會大眾知道它曾有和將有的貢獻。

婦聯會是甚麼，曾經有過何種貢獻，只怕在10個年輕人裡面，有9個人說不上來。對於一個不熟悉的組織被惡搞，如何產生同理心，感到義憤填膺，為之聲援呢？

然而在過往，婦聯會確實對國家社會有諸多貢獻，包括募款蓋了許多眷村，照顧榮民、榮眷，還創辦華興中小學與復興中小學，讓沒錢讀書的貧窮孤兒也能夠前往就讀。

在醫療上婦聯會也有貢獻，1950到1960年代期間，台灣地區盛行小兒麻痺，宋美齡延請專家來台灣成立振興育幼院，收容小兒麻痺病童予以治療，該院日後成為振興醫院。

婦聯會當年收到的勞軍捐，也是在戰雲密布風雨飄搖的年代，民眾為了讓前方將士能安心，捐出來給婦聯會等機構安頓軍人與軍眷的。但是這種特殊時空背景乃至於前述婦聯會曾有的貢獻，多已被人遺忘，多數人看見婦聯會像官太太組織，坐擁龐大財產，不知她們做什麼，又怎會同情婦聯會被黨產會鬥爭呢？

如今網路很方便，婦聯會雖然已有臉書粉絲專頁「我愛婦聯會」，但粉絲才236人明顯偏少，之後應該更積極經營，與社會大眾有所關聯。

儘管婦聯會如今資產被凍結，但不代表未來甚麼事情都不能做，很多社會議題，不能出錢，出人或發言表態也可，例如之前的慰安婦銅像事件，作為「婦」聯會，出面聲援，再適合不過。又比如性侵犯判刑過低，出獄後報復被害婦女，也是個婦聯會可以出面關心，呼籲修法的議題。

時代巨輪不斷往前推進，婦聯會的經營與公益服務也必須跟著進步，唯有社會聯結更深，才能讓大眾體會到它的重要。

(中國時報)