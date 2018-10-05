海華轉型 藍委批借殼上市

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中國時報
／台北報導

僑委會將「海華文教基金會」轉型為「僑台商服務中心」，藍委昨批評這是疊床架屋，消滅海華後，無縫接軌募款及基金擴充，根本是「借殼上市」，逃避立院監督，連綠委也不認同僑委會有能力承攬台商服務工作。僑委會委員長吳新興卻說「我們是被交代的」。

立法院外交及國防委員會昨邀請吳新興備詢。蔡英文總統106年指示僑委會成立服務台商專責單位，因此僑委會規畫將「財團法人海華文教基金會」直接轉型為「財團法人僑台商服務中心」。

藍委江啟臣批評，經濟部負責服務台商，「你們（僑委會）是外行，你們懂什麼？」僑委會應扎實做好服務，不要疊床架屋，改名講白一點，要消滅海華，無縫接軌，把資源轉過來，然後再募款，擴充基金。若僑委會要成立一個新的財團法人，請你照規矩來。

吳新興回應，僑委會從來沒有去攬這個工作，「我們是被交代的」；僑台商有些是傳統僑社，有些是台商，僑委會都要兼顧，轉型不僅只有招商。

江追問，海華轉型後原本宗旨都消失了。吳則強調，當初海華是協助僑委會推動海外文教工作，這宗旨沒有消失，未來由僑委會僑教處取代承擔。

江回批，若僑委會可直接承擔，為何要藉這個殼？借這個殼居心何在？這是借殼上市；國防部要成立智庫，外交部要成立亞洲台灣交流基金會，都要照規矩編預算，唯獨僑委會直接幹掉一個基金會，直接改名，這跟吳新興在僑界手法一模一樣。吳說，他不認同江說法。僑委會不是幹掉基金會，是節省公帑。

連綠營立委也不盡認同。綠委王定宇說，僑委會能力遠不及經濟部，僑委會既然人力預算有限，為何要承攬這麼大的責任？

(中國時報)

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