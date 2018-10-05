亂扣政治帽子 瞧不起年輕一代

2018年10月05日 04:13 中國時報 張潼

親綠媒體指控建中師生到大陸交流，僅憑只需負擔部分費用、還享有公假，就認定「統戰黑手伸進校園」。但問題是，當年國民黨在台灣實施戒嚴，高壓統治下也未能洗腦全數台灣人，仍孕育出「黨外人士」，現今年輕學子生活在更自由民主的台灣社會，難道參加8天研習營，就都被「統戰」？這帽子未免扣得太大了。

事實上，兩岸之間的交流如同台北市長柯文哲形容， 台灣在軟實力仍具有優勢，若兩岸不交流、不接觸，軟實力根本無從發揮。建中赴陸交流，或許有人解讀為大陸「統戰」台灣，但在交流過程中，透過互相觀摩、學習，不也正是我們以自由民主思潮影響對方的最好時機？

進一步攤開建中20名師生行程規畫，包括與當地高中、大學校際交流，另走訪當地名勝古蹟，若改成到日本、美國、新加坡或其他國家，同樣行程內容肯定沒人有意見，只因為去大陸就被大扣政治帽子，將高中師生冤枉成「被統戰」的棋子，傳到國際豈不讓人笑掉大牙？

或許有人仍會質疑，大陸之於台灣，與其他國家不同，所以才有統戰疑慮。然而，國民黨在台灣實施戒嚴長達38年，對出版、言論、集會結社各層面全都嚴加控管，但黨外力量並未因此消失，甚至執政的民進黨內許多政治人物，都在學生時期經歷那段國民黨高壓統治年代，絲毫未減損其台灣價值。試問，台灣高中生到大陸8天，就會被對方洗腦、改變其政治及國家認同嗎？在民智開化的現今台灣，未免太瞧不起年輕的一代。

若綠媒的論調若真成立，台灣是否應該立刻鎖國，禁止國人到大陸旅遊、經商、工作，以免這些台商、台幹、遊客因更長期浸淫在大陸的環境而被統戰成功，甚至嚴加管控已在對岸求學、就業者及其在台親屬？這種邏輯，豈不是滑天下之大稽？更是賞了當年力抗國民黨威權政權的前輩一記大耳光！

(中國時報)