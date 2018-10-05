明年9月1日住院醫師納入勞基法

2018年10月05日 04:13 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

明年9月1日4000多名非軍職、公職住院醫師將納入勞基法！衛福部表示，由於主治醫師自主性高，且工作樣態多元，經多次會議討論，尚有不同意見，此次確定不納入；住院醫師工時，將適用勞基法84條之一彈性工時，規劃以每周平均80小時為上限，但尚待勞動部相關委員會開會討論確定。

工時每周80小時為上限

對於明年只有住院醫師納入勞基法，台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示失望，認為將所有受僱醫師納入勞基法是民進黨政府的主要政見，現在卻跳票了，他們可以瞭解將主治醫師納入勞基法有其難度，但衛福部應對外公布究竟碰到了什麼困難，未來要如何克服及何時將主治醫師納入勞基法，也應有時間表，而不是矇混過去。

新光醫院副院長洪子仁表示，將住院醫師納入勞基法是進步的做法，工時由過去的一周88小時，現漸降為80小時，各醫院在人力調度上已做好準備，但勞基法源於藍領工時演進，工作時間、工作形態及不確定性與藍領不同，未來是否會在勞檢上產生矛盾及爭議，是一個挑戰，醫院也要更為審慎，所幸醫院主力主治醫師此次並未納入，對醫院的衝擊相對較小，對於衛福部從善如流的做法，樂觀其成。

主治未納入 醫院衝擊小

衛福部醫事司長石崇良昨日表示，原考慮將2萬2000多位主治醫師也納入，但因醫界及各方尚有不同意見，例如交班頻率增加影響照顧延續性，增加醫療糾紛，也可能導致偏鄉醫療服務無法運作，因而未獲共識，衛福部將持續與各界協調溝通，待相關疑義釐清及擬有相關配套措施後，再行納入。

石崇良指出，目前國內有6800多名住院醫師，排除2000多名軍職及公職住院醫師，明年9月共有4000多名住院醫師納入勞基法，包括畢業後一般醫學訓練（PGY）住院醫師。

明年4000多名醫師受惠

另衛福部也訂定工時指引，住院醫師輪班制者每班以不超過13小時，非輪班制以每日正常工作時間不超過10小時為原則，每次勤務連同值班不得超過28小時，但期間應有短暫休息；至於總工時以4周320小時，亦即每周上限為平均80小時。

衛福部已經訂定醫療機構與住院醫師勞動契約範本，預計於今年底完成，以提供各醫院參考運用。

(中國時報)