酒駕道安講習 費用自負

2018年10月05日 04:13 中國時報 張理國 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

道路交通管理處罰條例修正重點一覽

為落實課責酒駕行為，政院昨通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，未來立院三讀後，酒駕講習費用將由政府負擔改為酒駕者自負；「嚴重超速」定義也將由現行超過最高時速60公里降為40公里，違者可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，每年恐增6萬名危險駕駛。

這次修法另一重點，是開放古董車上路，鑑於許多古董車無法通過檢驗，民間不斷替古董車請命，選前這項修法將可某種程度消解愛車族的壓力。未來超過35年，經認定具有經典保存價值的古董車可申請牌照規定，但須依指定路線、在假日期間行駛，不能上國道。若有特殊需求，古董車要跨縣市或在平日上路，則須向所在地監理機關申請，違者處900至1800元，並註銷牌照。

交通部路政司長陳文瑞表示，去年酒駕講習費多達3千多萬元，為讓酒駕者對相關安全行為有所警惕，規定道安講習費將由酒駕者出，研擬機車酒駕者要繳1800元、汽車為2500元。

另目前規定超過時速60公里以上屬於嚴重超速，陳文瑞說，將修法改為超過時速40公里，就算是嚴重超速的「危險駕駛」。例如道路速限為50公里，現行開到110公里以上，才屬嚴重超速，未來只要90公里就算嚴重超速，將處6000千元以上、2萬4000元以下罰鍰，違規記3點。

根據交通部近三年統計，超過規定時速60公里以上案件，平均每年全國近6千件；超過40至60公里案件，平均每年全國暴增至6萬件，也就是說，新法修正後每年恐增加6萬名危險駕駛。

這次修法也取消過去領有小型車以上駕照，得免試駕駛輕型機車的規定，未來若未經考試而以小型車駕照騎乘輕型機車駕照違者可罰1800元到3600元；若車尾燈、煞車燈等燈光設備汙穢不予清潔或被其他物品遮蔽致影響正常辨識、喇叭音調不符規定等，汽車裝載物品若掉落，汽車行駛一般道路，機件設備不穩脫落，也將課以罰則。

陳文瑞表示，草案將送立法院審議，並列為優先法案，目前還要修子法，以明年底前上路為目標。

(中國時報)