自貿港擴大免稅 陸商也適用

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中國時報
／台北報導

行政院通過《自由貿易港區設置管理條例》及《國際機場園區發展條例》修正草案，未來自貿港區內不論是國內外或陸商，也不論產品外銷或內銷，均可100％免稅，大陸地區營利事業也適用。交通部表示，因應國際租稅公平趨勢，修法將國內與國外廠商標準統一，並將過去限制銷售國內產品僅10％免稅的規定取消，修法有利招商，希望年底就能完成立法。

交通部航政司長陳進生表示，草案中簡易加工免稅優惠雖被刪除，但其中3項貼標、包裝、區分級別等因屬儲存、運送及交付一環，將可認定屬儲存範疇而繼續享有免稅。未來放寬後，預計倉儲物流業可放貨在自由貿易港區，希望能吸引相關業者來台灣存放，形成亞洲物流中樞點。

修法後「免稅範圍」擴大，陳進生說，原本貨物銷售國外客戶100％所得稅免稅，銷售國內客戶只能在年度銷售總額10％內免稅，修法後變成無論是銷售境內或境外客戶，年度所得都100％免稅。

陳進生也說，原稅法規定核准案件有一定期限，新法設有「過渡條款」，今年底前申請核准的案件仍適用原規定，最長可延至2021年12月31日，明年起申請核准案件都適用新修正規定。

另外，外界關切在美中貿易戰期間，是否會有陸貨先到台灣「改標」再銷往美國，規避關稅制裁。陳進生表示，過去發生過大陸製造的腳踏車零件，透過台灣自貿港區輸銷到歐盟國家，被對方認為是大陸透過該機制涉及傾銷的嫌疑，事後我方有向歐盟解釋，財政部關務署、經濟部國貿局和交通部航港司隨即管制處理。

(中國時報)

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