外匯存底 人民幣快超過歐元

2018年10月05日 04:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

外匯存底組成首度揭密！中央銀行總裁楊金龍昨天罕見鬆口，透露央行外匯存底當中，美元比重已高達8成，反映出央行對於強勢美元的看法，值得一提的是人民幣，雖還不到5％，但相當接近目前居次的歐元，極有潛力成為我外匯存底中的第二大貨幣。

聯準會（Fed）啟動升息循環，牽動全球央行外匯存底配置。立委昨在立院質詢時問到，央行會否調節，楊金龍首度鬆口，央行持有歐元的比重不高，在5％左右，人民幣低於5％，至於其他的雜幣所占的比重更低。

押美元 走勢仍看漲

過去一段時間，央行多半維持美元過半的資產配置，歐元3成、日圓1成及其他雜幣1成。前央行總裁彭淮南則是在2013年時首度證實，已經將人民幣納入我國外匯存底中，但自始至終不方便透露人民幣資產占比為何。

相較於彭淮南守口如瓶，楊金龍昨日開了央行先例，首度吐實央行外匯存底配置。雖然楊金龍沒有正面承認美元部位大增，但若扣掉歐元、人民幣及比重更低的其他幣別，幾可勾勒出美元占比8成的龐大部位。

撿便宜 加碼人民幣

對於近期美元漲、人民幣貶，楊金龍表示，會因應匯率波動進行調節，立委持續追問如何調節，楊金龍答「有的人是說，便宜的時候就撿便宜」，雖未證實將加碼人民幣，不過外界解讀，人民幣極有潛力超越歐元。

「也講太明了吧！」熟悉央行外匯操作的行庫主管說，彭淮南時期打死都不肯講外匯存底部位，楊金龍倒是侃侃而談，只是這等於告訴外界央行怎麼看其他貨幣，也增添對新台幣升貶的想像。

減歐元 升息不樂觀

行庫主管直言，央行現在就是重押美元，但相較於過往印象僅5到6成，這回直上8成，確實讓金融界相當震驚。不過這也可解讀，央行認為強勢美元還會維持一段期間，也可以避免外匯存底產生龐大匯差損失。

至於「老二」誰來當，楊金龍認為英國雖然脫歐，但歐元仍安全。不過行庫主管解讀，從央行減持歐元，反映出央行對於歐洲升息並不樂觀；反觀人民幣若可能加碼買進，確實有機會超前歐元的地位，取而代之。

(中國時報)