新興市場遭血洗 台幣也重貶

友善列印
中國時報
／台北報導

受到國際美元走強，新興市場貨幣再遭血洗，印尼盾續創20年新低，印度盧比匯率昨日一度來到73.78元，創下歷史低點，而台北匯市，也受累陸美關係持續惡化，亞幣重貶影響，昨日爆出近2個半月最大量，外資匯出超過8億美元，新台幣重貶1.22角、瀕臨30.8元防線。

至於人民幣，儘管大陸十一長假，但受強勢美元影響，離岸人民幣兌美元跌破6.91關口，創下8月16日來低，日內跌超200點。

美加墨貿易協定底定，不過陸美關係卻愈加緊繃，不只貿易談判觸礁，雙方互控沒有誠意，美國國防部長馬蒂斯更取消了訪陸計畫，加上傳出美國11月計畫在南海和台灣海峽區域軍演，種種跡象都讓陸美關係不樂觀。

匯銀主管表示，美國先搞定了自家後院加拿大、墨西哥兩國，頗有將所有力氣對準大陸的味道，這讓國際美元指數應聲漲破96元，外資回籠，再度將亞洲股市當作提款機，亞幣應聲下跌。

以台北匯市為例，外資昨日匯出金額估計突破8億美元，導致一開盤就貶破30.7元大關，且隨外資在台股賣超幅度加大，台股重挫157點，終場收在10,718點，最終股匯皆墨，新台幣收盤時貶1.22角，來到30.792元。

「貶4天了，止不住啊！」交易室主管說得直接，大陸放假，外資要抽腿沒得抽，只好拿周邊國家開刀，亞幣從韓元到泰銖、從印尼盾到新加坡幣，再從新台幣到日圓，都成為陸美關係的犧牲品。

不過反應預期心理的離岸人民幣匯價，昨日再度貶破6.9元，往7字頭靠攏，市場預期若大陸恢復開市，恐有補跌效應，不排除再帶動亞幣一波下殺，屆時新台幣恐下探31元。

(中國時報)

外匯存底 人民幣快超過歐元 央行不管虛擬幣 金管會願接手

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