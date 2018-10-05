央行不管虛擬幣 金管會願接手

中央銀行總裁楊金龍（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

虛擬貨幣怎麼管、歸誰管？中央銀行總裁楊金龍昨日表示，比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，是一種「商品」，國際上都是金融主管機關來管，既然虛擬貨幣不是貨幣，央行來管沒有著力點，他也不贊成央行主管。

不過，面對央行不管，金管會主委顧立雄昨（4）日則表示，金管會本來就持續與虛擬通貨交易平台業者互動，目前台灣的家數也不多，如要納入《洗錢防制法》列管的「非金融事業」中，要金管會承接主管機關「應該沒有問題」。

目前全球市場交易的虛擬貨幣多達1,900種，今年初總市值超過8,200億美元，但受到各國加強監管以及美國證券交易委員會拒絕比特幣ETF上市，再加上美國司法部門調查虛擬貨幣是否涉入人為操縱，價格開始崩跌。

根據央行資料，今年8月底，虛擬貨幣總市值降至2,254億美元，較1月底減少超過7成，也因為虛擬貨幣規模遠低於其他資產，與實體經濟的連結程度較低，就全球各類別資產市場，虛擬貨幣規模僅實體貨幣的0.5％。

就怕虛擬貨幣引爆金融風險，大陸去年起針對所有虛擬貨幣交易所進行清查，人行與七大部委更定調ICO（虛擬貨幣首次公開發售）為非法融資，這些退出大陸市場的炒家，近期積極轉進台灣市場，頗有借屍還魂之勢。

先前立委曾找來國發會、金管會與央行等民間業者座談，討論虛擬通貨的主管機關應由哪個部會來擔任，不過當時並無結論，國發會並無意願，央行、金管會也未表態。

前央行總裁彭淮南在任時，明確界定虛擬貨幣「不是貨幣」，自然不歸央行管；且從央行報告當中，用詞相當謹慎，都稱虛擬貨幣為「虛擬通貨」，就是不要讓比特幣、乙太幣等商品與貨幣的概念有連結。

銀行主管表示，如果換個說法，將比特幣、乙太幣改稱為比特點數、乙太點數，會叫央行管嗎？況且虛擬貨幣面臨供給量無法彈性調整、價格波動大等諸多挑戰，對貨幣體制影響有限。

(中國時報)

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