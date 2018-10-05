什麼都不想管…央行活在舊時代

2018年10月05日 04:13 中國時報 黃琮淵

數位經濟當道，虛擬貨幣、電子支付成為顯學，不過央行態度很一致，能不碰就不碰。當然，不是什麼東西都要央行管，只是對比對岸央行，台灣央行似乎還停留在舊時代，只想著獨善其身，掩蓋與社會脫節的無能。

先講虛擬貨幣，前任總裁彭淮南就明確界定是商品，本來就沒有管的立場。只不過，沒有管的立場，不代表沒有管的必要，炒作投機確實可能影響金融秩序，基於央行法中「促進金融穩定」，央行真能撇得乾淨？

再者，相較於對岸人行，定調虛擬貨幣投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序，一棒就狠狠地打下去，要這些平台隨即撤出，台灣還在吵要誰管，真的是一大笑話，也難怪成為轉移陣地首選。

虛擬貨幣或許真沒立場管，但涉及資金流動的電子支付，央行也是避之唯恐不及。目前第三方支付由經濟部管，但電子支付、電子票證卻是由金管會管，無疑多頭馬車，這其實也是央行能推就推的妥協結果。

平心而論，過去用實體貨幣，現在電子交易大增，可預見的將來，實體貨幣的發行一定會受影響，央行就該管。其次，資金藉由電子交易流來流去，不管是資訊流還是金流，且隨著支付型態日新月異，更需要被掌握。

央行時常吹噓在支付、清算上的努力，但卻沒跟上時代，視新型業務如洪水猛獸。只是用同樣的標準，如果銀行間資金流動，央行基於職責該管，廣告打這麼大的Line Pay即時轉帳，真能不管？

大陸的作法是將支付由人行統管，最近的例子就是把兩大支付系統收歸國有，統一由其主導的網聯平台處理，除提高清算效率，也強化資金流向監測及大數據取得。

人行的作法並非沒理由，透過網聯可了解經由支付業者經手的商品與資金，有利防堵洗錢或挪用預備金，進而控管隱性風險，這是央行職責。且隨著電子支付普及，同樣的隱憂也可能在台灣發生，難道要視若無睹？

(中國時報)