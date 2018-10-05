商研院示警 景氣陷盤旋之局

商研院董事長許添財指出，台灣商業服務業景氣目前短期無衰退危機，預測將持續盤旋，仍需注意後續的發展。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

各大百貨公司、網購周年慶陸續開打，在消費旺季來臨之際，商研院昨公布的最新預測卻指出，台灣商業服務業景氣第4季「止升轉降」，最快要到明年第1季才有機會「止降緩升」；商研院董事長許添財警示，這段期間需注意「盤旋之局」，建議政府的景氣措施只宜加強、不宜停頓，確保明年景氣朝復甦之路邁進。

許添財進一步指出，國內服務業在2000年以後快速成長，2008年遇上全球金融風暴，內需市場從此一蹶不振，不僅成長腳步跟不上製造業，服務業景氣循環的體質，也顯得波動性高、脆弱性惡化；許添財表示，即使服務業景氣自明年第1季復甦、回到長期趨勢水準之上（循環指數趨勢值達100以上），但仍需注意盤旋的情勢。

許添財強調，這個警示絕對不是唱衰政府，從這波商業服務業景氣變動來看，自去年5月復甦以來，直到今年8月才恢復長期趨勢水準、循環指數達100以上，但100以上的數字僅維持短短3個月，無法加速爬升、呈盤旋之局。

許添財建議，政府一定要積極刺激景氣，不論是投資面、消費面、供應面、需求面全都要加以提振。特別是陸美貿易戰將重塑世界新秩序，反而給予台灣另一次「翻轉」的機會，政府一定要重視企業界的聲音，好好坐下來談、創造雙贏局面。

(中國時報)

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